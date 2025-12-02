J1清水の元日本代表MF乾貴士（37）が今季限りでクラブを退団することが1日、分かった。近日中にも正式発表される。清水ではJ1、J2リーグ合わせて通算109試合に出場して19得点を挙げている。37歳となった今季はここまでJ1リーグ全37試合に出場し、J1残留の原動力になった。関係者によると、現役引退はせず国内クラブを視野に移籍先を模索する。

乾は22年7月にC大阪から完全移籍で加入。今季限りでの退任が発表されている秋葉忠宏監督（50）の下では、トップ下で起用されるなど攻撃の中心として23年にはJ2で32試合10得点、24年は30試合出場5得点でJ2優勝に大きく貢献した。秋葉体制では欠かせない選手の1人だった。第37節の湘南戦後には「どんなときでも使ってくれた、本当に恩師。最後に少しでも良い形で（監督を）送り出せればと思う」などと感謝の言葉を口にしていた。

ホームで迎える6日の今季最終節は、22年6月にC大阪との契約が解除となってから練習参加していた岡山が相手だ。乾は「僕にとっても凄く特別なチーム。最後にどちらのチームにも良いパフォーマンスを見せられるようにやりたい」と意気込みを語っていた。