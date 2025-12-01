セーターより“こっち”かも！【しまむら】40・50代のスタメン候補！「優秀カーデ」

Tシャツ1枚で過ごせた夏とは打って変わって、値段も素材のボリュームも増す冬アイテムはお財布やクローゼットを圧迫しがち。そんな悩める冬のワードローブにおいて、1枚で多彩な着回しがきくカーディガンは救世主的存在かも！ そこで今回は【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、日常のスタメン候補に加えたいプチプラカーディガンを紹介します。

表情のあるミラノリブニットで品よく高見え

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）

さりげない表情があるミラノリブニット素材が品よく高見えを狙えそうなクルーネックのカーディガン。重さを感じさせないまろやかなベージュ系の色味は、顔まわりを柔らかな雰囲気に見せてくれそうです。ネックラインや袖口、裾がしっかりとしたリブ編みになっているのもポイント。ボタンを留めれば、セーターと同じプルオーバー感覚で着回せます。

ゆとりのあるシルエットで着回し力を後押し

身頃は程よくゆとりのあるボックスシルエットを採用。袖まわりも含めてピタッと身体にフィットしすぎないラインながら、厚みを抑えた生地感のおかげで着膨れて見えにくいのが嬉しいポイントです。ゆるりと羽織ったり、ハイネックのトップスをレイヤードしたりと、多彩な着こなしのアレンジに挑戦できそう。大きめのボタンはコーデのちょっとしたアクセントにも。

ふんわりニット地で気負わずまとえるキレイ色

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

ブランド公式Instagramにて「長いシーズンで活躍しますよ」と紹介されている、キレイ色のVネックカーディガン。目を引く発色豊かなブルーも、色の強さを和らげるふんわりとした風合いのニット地なら気負わずコーデに取り入れられそうです。ボタンがベースと同系色のブルーで統一されているので、キレイめにも寄せやすいはず。

こなれ見えと可愛らしさを兼ね備えた一着

ついダークトーンのアイテムを集めがちな季節だからこそ、気分が上がる差し色になってくれるニットカーディガンが頼りになる存在に。腰まわりをカバーしやすいざっくりとしたシルエットや袖のボリューム感が、こなれ見えと可愛らしさを両立させてくれそうです。首元に高さのあるトップスとレイヤードしたときにも、シャープなVネックのおかげですっきり感をキープしやすいのも◎

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ