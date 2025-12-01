画像はサーモスの水筒。飲み口も外して洗ったところ。Image: Soko

タンブラーや水筒生活をしている人、昨今けっこう増えています。

節約できて、しかもエコ。バッグの中にお水があるのは夏でも冬でも心強いです。ただ、水筒生活で1番のハードルは、洗うのが面倒くさいこと。これからマイボトルを買おうかなという人には、“洗いやすいことが継続の鍵”とお伝えしたい。

パッキンなしでサイコーに洗いやすい水筒が、AmazonのBFセールにもでています。

飲み口が簡単に外せるサーモス

30％で2300円なのが、サーモスの水筒。温かい飲み物も冷たい飲み物もOKで、水筒自体は210gと軽い。ワンプッシュで開きますが、ミスをふせぐためのロックリングがついているので安心。幼稚園の子どもでも1人で飲める手軽さです。容量は500ml。

洗うパーツは3つ。ボトル、ふた部分、そしてワンプッシュで丸ごと外れる飲み口。直接口をつけるので、飲み口がゴロっと外れて単体で洗えのは重宝します。しかもすべてのパーツが食洗機対応。

【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 500ml アイスブルー 2,300円 Amazonで見る PR PR

食洗機対応前のモデルなのにちょっと高いけど、はちゃめちゃにかわいいのはグラデーションデザイン。グラデデザインは14％オフで3109円。

サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 500ml パープルピンク 3,109円 Amazonで見る PR PR

さらにパーツが少ない象印

サーモスよりもさらにパーツが少ないのが象印、30％オフで3058円。飲み口がフタと一体になっているので、パーツはボトルとフタの2つのみ。もちろん、食洗機対応！

保冷・保温可。ワンプッシュオープンで、サイドにロックがついています。こちらも軽くて約200グラム。容量は480ml。

【Amazon.co.jp限定】 象印 水筒 480ml 食洗機対応 シームレスせん 3,058円 Amazonで見る PR PR

さよなら、パッキン

かつて殺意すら抱いた細々したパッキンの水筒…。Image: Soko

少し前の水筒ってパーツが多くて、しかも小さくて、洗っているうちに流れたり、ゴミに紛れて一緒に捨てたり、パッキン忘れて水漏れしたりしていました。何度、パッキンだけ別購入したことか…。

象印、サーモス、パッキンをなくしてくれてありがとう！