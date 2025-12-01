【ダンダダン】白檀とミロバランの “お守り” みたいなお香が登場
TVアニメ『ダンダダン』より甘くやわらかな香りに包まれる、お守りのような「お香」が登場！
☆キャラクター集合絵が楽しめるパッケージなど（写真3点）＞＞＞
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送、第2期が2025年7月3日（木）から放送され、第3期の制作も決定している人気作。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
このたび芳薫堂より、TVアニメ『ダンダダン』をモチーフにした「お香」が新登場。
甘くやわらかな香りに包まれる、お守りのようなお香で、白檀とミロバランをブレンドした、やさしく甘い香りがふんわりと立ちのぼる。香りをまとうことで、穏やかな安心感を感じられそう。
燃焼時間は1本約15分。
日常のリラックスタイムや気分の切り替えに、またお部屋の空気を整えたいときにも最適。
『ダンダダン』の世界観を感じながら、心を落ち着ける特別な時間を楽しんでみてはいかがだろう。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン制作委員会
