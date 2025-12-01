この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が平均値と中央値の違いを暴露！『50代60代に向けて40代が知っておきたいこと！差がつく貯金額はいくらなのか紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、『50代60代に向けて40代が知っておきたいこと！差がつく貯金額はいくらなのか紹介します！』と題した動画を公開した。



鳥海氏が冒頭で強調するのは、40代の過ごし方が将来の資産水準を決定づけるという現実である。氏によれば、40代は子どもの進学費用や住宅ローン、親の介護の気配、仕事上のストレスなど、考えるべき課題と支出が集中する時期だという。「忙しさのなかでつい目先のやりくりに追われ、50代・60代になれば自然に余裕が生まれると期待しがちだが、そうはならない」と氏は断じる。50代以降の資産は40代の生活習慣と行動の積み重ねによって形成されるものであり、今この瞬間の選択こそが未来を左右するという構図だ。



その論拠として、鳥海氏は50代の貯蓄額に関するデータを提示する。平均値を見れば、単身世帯で約1,087万円、2人以上世帯で約1,168万円と、まずまず安心できそうな水準に映る。ところが中央値に目を向けると、単身世帯が30万円、2人以上世帯が250万円と、極めて低い数値が並ぶ。この平均値と中央値の大きな乖離は、一部の資産形成に成功した層が全体の平均を引き上げている一方で、大多数はほとんど貯蓄を積み上げられていない実態を映し出している。鳥海氏は、この格差こそが「40代で行動した人」と「何もしなかった人」の未来を象徴的に示すものだと指摘する。



では、どう行動すべきか。鳥海氏は「いきなり大金持ちになろうとしない」ことの重要性を説く。暗号資産のような高リスク投資に一発逆転を期待するのではなく、10年後の具体的な姿を描き、現実的な目標を立てることが肝要だという。氏が提案するのは、50代になった時点で1,000万円から1,500万円程度の資産を築くという水準である。この金額は平均値に到達する現実的なラインであり、例えば毎月10万円を年利5%で10年間積立投資すれば約1,550万円、初期投資300万円に加えて毎月6万5,000円を積み立てれば同じく約1,500万円に達するという試算を示した。



さらに氏は、子育てが一段落する時期こそが資産形成の本格的な勝負どころだと語る。大学進学などで最も支出が膨らむのは40代だが、子どもが卒業すれば教育費という大きな負担が消え、その分を丸ごと投資に回せるようになる。したがって40代は準備期間と位置づけ、50代・60代での加速を見据えた仕組みづくりに取り組むべきだという。具体的には、NISAやiDeCoを早期に開始し、保険を合理化し、生活費を正確に把握しておくことで、子育て終了後にスムーズに投資額を増やせる態勢を整えておくことが推奨される。



鳥海氏の論点は明快だ。老後資金への漠然とした不安を抱くだけでは何も変わらない。40代のうちに具体的な目標を設定し、現実的な行動を開始することが、50代・60代での資産格差を決定づける。子育てや仕事で多忙な世代だからこそ、今この瞬間に行動を起こすべきだという指摘は、資産形成の道筋を見失いがちな層にとって極めて実践的な指針となるだろう。