やわらかくて、しっかり手に馴染む。ニット素材のトートバッグ【ニューエラ】のトートバッグがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ブラックとホワイト、選べる2色で自分のスタイルを探そう。丈夫で使いやすい、日常の相棒【ニューエラ】のトートバッグがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ニューエラのトートバッグは、ニット素材のやわらかな風合いが魅力のアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
高さ約31・幅約26センチメートルの程よいサイズ感で、ちょっとした外出や日常使いにぴったり。持ち手は長さ約20・幅約6センチメートルで、手持ちでも肩掛けでも使いやすい設計。シンプルなデザインで、スタイルを選ばず合わせやすい。
→【アイテム詳細を見る】
ニットタイプながら丈夫なつくりで、見た目の柔らかさと実用性を両立している。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはブラックとホワイトの2色展開。季節を問わず使える、ニューエラらしい洗練されたトートバッグだ。
