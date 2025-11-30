【タツノコプロ】キャラクターモチーフの「Cul-T」Tシャツがクール！
タツノコプロのキャラクターをモチーフにしたTシャツが、Blank canvasが展開するブランドCul-Tから販売開始となった。
＞＞＞タツノコキャラのクールなTシャツをチェック！（写真5点）
Cul-Tとは、60s〜70sのサブカルやアンダーグラウンドを背景に、ロック・アニメ・映画など、ジャンルを超えたコラボTシャツを中心としたアイテムをラインナップしている。
モチーフとなる作品は『ハクション大魔王』『科学忍者隊ガッチャマン』『昆虫物語みなしごハッチ』『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』など、タツノコプロの名作ぞろい。
『ハクション大魔王』は、鉛筆画の様なやさしいタッチが特徴的な1枚。背裏（首元の裏）には作品タイトルのロゴがプリントされており、脱いだ時に見える細部もこだわりのポイントだ。
Cul-T商品の中でも、とても人気の高い『科学忍者隊ガッチャマン』は、スタイリッシュなデザインで、幅広い年代のお客さまにぜひ着ていただきたいシリーズ。定番のバックプリントもアクセントになっている。お馴染み、背裏（首元の裏）には作品タイトルのロゴがプリントされている。
『昆虫物語みなしごハッチ』は、哀れな母子の別れを描いた作品で、物語だけでなく現実の母子愛の神聖さも表している。優しい色合いと意味深で素敵な画像なので、カップルやお母様へのプレゼントにも最適。女性のお客様に人気の高いハッチデザイン。フロントとバックに愛らしいハッチがデザインされている。もちろん背裏（首元の裏）には作品タイトルのロゴがプリント。
『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』は、主要キャラクター達が一同に描かれ、躍動感のあるデザイン構成が印象的な1枚。こちらも背裏（首元の裏）には作品タイトルのロゴがプリント。
作品の世界観も表現されているようなデザインがクールなTシャツ、ぜひお好きな作品を纏ってみては。
