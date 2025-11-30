【どむぞうくん】100円ショップ「Seria」のオリジナル商品に注目！
100円ショップ『Seria』にて、ドムドムハンバーガーの「どむぞうくん」のオリジナル商品が発売される。
＞＞＞「どむぞうくん」アイテムをチェック！（写真3点）
「どむぞうくん」とは、ドムドムハンバーガーは1970年設立の日本で最初のハンバーガーチェーン。ブランドロゴである「どむぞうくん」は、創業当時「ぞう」が大衆に愛されていたことから、『ドムドムハンバーガーも愛されるように』「ぞう」がモチーフに選ばれたといわれており、好奇心旺盛で明るく、長くみんなに愛されている。
このたび、「どむぞうくん」のオリジナル商品が「Seria」で発売される。
ラインナップは、「フラットポーチ」「A6ノート」「診察券・お薬手帳ケース」「ボタン付きB6クリアファイル（横型）」「ボールペン（黒）」「ビニールペンポーチ」「コインパース2」「スクエアジッパー袋5P」「アクリルめじるしチャーム」「カラビナ付き三角クリアケース」「自転車キーホルダー2」「カラビナ付きミニメッシュポーチ」と大量に取り揃えられている。
「どむぞうくん」ファン、ドムドムハンバーガーファンの方、ぜひこの機会をお見逃しなく。
