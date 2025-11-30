この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーのRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【見ててもつらい】日本中で言葉の攻撃が増えすぎ…心理と『抱える問題点』を徹底解説」と題した動画を公開。近年、社会問題化している言葉の攻撃や誹謗中傷について、その背景にある日本人の心理と社会構造の問題点を解説した。



動画でRyota氏は、攻撃的な人が増えた根本原因として、多くの日本人が「余裕を失っている」状態にあると指摘。その背景には、経済的な不安や社会的な孤立からくる「安心・安全」の欲求が脅かされている現状があるという。物価高や生活苦で暮らしが成り立たない不安が、他者への攻撃という形で表出していると分析した。



また、現代の日本人が抱える問題として、強い「承認欲求」と「深刻な劣等感」を挙げる。Ryota氏は「今の日本の人たちって、認められたいがめちゃくちゃ強い」と語る。SNSなどを通じて他者と自分を比較する機会が増えた結果、成功している一部の人を見て「自分は完全に劣っているんだ」と思い込み、深刻な劣等感を抱く人が増えていると指摘。その劣等感を埋めるため、他者を攻撃して引きずり下ろし、相対的に自分の価値を保とうとする心理が働いていると説明した。



さらにRyota氏は、統計的に40～50代の男性による中傷が多い問題にも言及。この世代が直面する社会的な孤立や、一度失敗すると「やり直し、改善が難しすぎる」日本の構造が、行き場のない不満を攻撃行動へと向かわせる一因になっているとの見解を示した。多くの人が正しいストレス解消法を知らず、攻撃が安易なストレス発散になっている現状も問題視している。



最後にRyota氏は、こうした攻撃の連鎖から自身を守るためにも、心の余裕を取り戻すことが不可欠だと強調。そのために「できることを、できるなりにやろう」と地道な努力を続けることの重要性を説き、他者からの攻撃に過剰に反応せず、自分をしっかり認めることの大切さを訴えかけた。