【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年11月24日〜11月30日｜総合運＆恋愛運TOP３
『メンタルがあまり安定しないでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分のことを上手にコントロールできないです。素直になれないのに人恋しくなることがあったり、チグハグさがあるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達の親切を疑ってしまいます。実際は違うのに、他の人のことを優先されていると思ってしまうでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
楽な関係や一緒にいて気を遣わない人を選んでいきたいです。必死に頑張って自分が無理をしてしまうような流れにならないようにしていくでしょう。シングルの方は、ガツガツ行動を取れない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに好かれるための行動を模索中です。
｜時期｜
12月3日 やりくりが上手 ／ 12月4日 誰かを諭す
｜ラッキーアイテム｜
山
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞