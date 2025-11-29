巨人は28日、オコエ瑠偉外野手（28）を自由契約にすると発表した。来季について話し合いを重ねた結果、双方合意の上で今月末に提出期限を迎える「保留選手名簿」から外すことを決めた。22年の現役ドラフトで楽天から加入して期待されながら異例の形で電撃退団が決定。チーム内では練習態度などを問題視され、今秋キャンプは途中から外れて球団行事にも不参加だった。今後は海外でのプレーを模索することになりそうだ。

電撃退団だ。球団は午後3時30分ごろにオコエを自由契約にすると発表した。オコエは球団を通じて「シーズン終了後から球団と話し合い、最終的に海外野球含めた他チームへの挑戦ということを認めていただきました」と説明。ファンや首脳陣、選手に「感謝の気持ちしかありません」とし、「今後、成長した姿を見せることができるようチャレンジしていきたいと思います」と決意を示した。

来季以降について球団と本人が話し合いを重ねた結果、双方合意の上で今月末に提出期限を迎える保留選手名簿に掲載しないことを決定。吉村禎章CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）は「できる限りのサポートはしていくよという形で送り出すことになりました」と補足した。

関東第一（東京）時代に高い身体能力を生かしたプレーで甲子園を沸かせたスター。15年ドラフト1位で入団した楽天では芽が出ず、22年の現役ドラフトで巨人に移籍した。新天地1年目の23年は「1番・左翼」で開幕スタメン。阿部監督からも潜在能力を買われて、昨年は自己最多68試合に出場した。

ただ、チャンスを与えられながら決定的な結果を出せず、シーズン通しての1軍定着には至らなかった。時に驚かせるようなビッグプレーを見せる一方、集中力を欠く振る舞いが散見。周囲から練習態度を注意されることもあったが、改善されなかった。

10月下旬からの秋季キャンプでは当初メンバーに名を連ねたが、3日目から姿を見せなくなった。都内のジムや本隊のいない早朝や夜に川崎市のジャイアンツ球場で練習。今月21日に東京ドームで開催された長嶋茂雄さんの「お別れの会」や23日のファンフェスタには不参加で、この日、静岡県熱海市で開かれた納会にも現れなかった。

定められた戦力外通告期間を過ぎていたため、話し合いの過程で球団はトレードを含めて移籍先を探したが、難航。最終的に自由契約とする判断に至った。今後も国内他球団が獲得に動く可能性は低く、新天地を海外に求めることになりそうだ。

▼巨人・阿部監督（オコエの退団に）さっき本人とも連絡して“頑張ってほしい”とはお伝えさせてもらいました。感謝の言葉ばかりでしたよ。新しいところで、決まったら連絡くれというのは、僕からもしっかり伝えられましたし、とにかく頑張ってほしいというのは本人に伝わっているはずです。

≪オンカジ自主申告で今年5月に書類送検≫オコエは社会問題化したオンラインカジノ利用について今年2月に球団の呼びかけに応じて自主申告した。

22年7月から23年5月にかけて「ブラックジャック」などに約700万円を賭けた。球団は警視庁に相談し、5月8日に単純賭博容疑で書類送検。東京地検は6月26日に不起訴処分とし、球団は「本人たちが心から反省し、贖罪（しょくざい）の意思を示した結果と受け止めている」とコメントしていた。

◇オコエ 瑠偉（おこえ・るい）1997年（平9）7月21日生まれ、東京都出身の28歳。関東第一で15年夏の甲子園4強。同年ドラフト1位で楽天入り。高卒1年目の16年6月18日DeNA戦で今永からプロ初本塁打。22年の第1回現役ドラフトで巨人移籍。1メートル85、100キロ、右投げ右打ち。