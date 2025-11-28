Âç¼ê¥²¡¼¥à´ë¶È¤ÇAIÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤â¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à³¦·¨¤Ç¤Ï¡ÖAI¥Õ¥ê¡¼¡×¤¬¿·¤¿¤ÊÇä¤êÊ¸¶ç¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ï¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¼ê¥²¡¼¥à´ë¶È¤¬³«È¯¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹³¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡ÖAI¥Õ¥ê¡¼¡×¤òÂç¡¹Åª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢AI¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¥²¡¼¥à³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÏÂ³¡¹¤È³«È¯¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¢¥µ¥·¥ó ¥¯¥ê¡¼¥É¡×¤ä¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥é¥ó¥·¡¼ ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎUbisoft¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆNPC¤òËÜÊª¤ÎÌ£Êý¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¼Â¸³Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTeammates¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖEA SPORTS FC¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¤ä¡ÖBattlefield¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëElectronic Arts(EA)¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤òAI¤ÇÊä½õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²èÁüÀ¸À®AI¡¦Stable Diffusion¤Î³«È¯¸µ¤Ç¤¢¤ëStability AI¤ÈÄó·È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î30Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëARC Raiders¤âÀ¼Í¥¤ÎÀ¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿AI¤¬À¸À®¤·¤¿¹çÀ®²»À¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ARC Raiders¤ÏÅ¨(¥í¥Ü¥Ã¥È)¤Î¹ÔÆ°¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PC¥²¡¼¥àÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎSteam¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó7¡ó¤ËÅö¤¿¤ë7800¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤¬À¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Steam¤Ç2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢Ìó20¡ó¤¬À¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎPolygon Treehouse¤Ï¡ÖAI¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AIÍøÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥²¡¼¥à´ë¶ÈNexon¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ó¥Õ¥ó¡¦¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Polygon Treehouse¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥Ê¥ê¥¹¡á¥½¥Æ¥£¥ê¥¦»á¤Ï¥ê¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¼Ò¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤ÎUnbeatable¤ò³«È¯¤¹¤ëD-Cell Games¤â¡¢¡ÖUnbeatable¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÀ¸À®Åª»Ù±ç¤â¤Ê¤·¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡¢Ä¦¹ï¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥É¡¢²Î¤ï¤ì¤¿²Î¡¢±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¼«¿È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¡¢Íð»¨¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥ê¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢D-Cell Games¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥ª»á¤Ï¡¢The Verge¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¸À®AI¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÑÍýÅª¡¢Æ»ÆÁÅª¡¢Ë¡Åª·üÇ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤ÎÏ²Èñ¤Ç¤¹¡£AI¤Î»Ù±ç¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤¹À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¤ËAI¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡ÖAI Free¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢The Verge¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£