【驚愕】6800万円で京都の“文化財級”物件が買える!? 築95年の京町家、五右衛門風呂付きの内部が異次元だった
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「内見ゴリラの珍賃貸」がYouTubeで「【築95年で7000万円!??】京都の歴史的物件を内見したら、ほぼ有形文化財レベルだった。」と題した動画を公開。宅建士のテラ氏と共に、歴史とモダンデザインが融合した築95年の京町家を内見し、その魅力を余すところなく伝えている。
動画で紹介されたのは、京都市北区に位置する1930年築の木造2階建て物件。風情ある街並みに溶け込む外観とは裏腹に、内部は大胆にリノベーションが施されている。玄関から続く廊下には、月の満ち欠けを思わせる円形の仕掛け襖が設置されており、進行役のゴリラ氏も「すごいですねこれは」と感嘆の声を上げた。
リビングは市松模様の畳がモダンな印象を与え、大きな窓からは趣のある中庭を望むことができる。また、浴室には伝統的な五右衛門風呂を現代風にアレンジした「令和版」が設置されており、中庭を眺めながら入浴できる贅沢な仕様となっている。キッチンは割烹料理店のようなカウンター形式で、実用性とおもてなしの心を両立させたデザインが特徴だ。
この物件は宿泊施設としても運営されており、購入も可能。動画の最後で明かされた販売価格は6,800万円で、単なる居住空間としてだけでなく、京都の文化を体感できる希少価値の高い一軒であると結論付けられた。
YouTubeの動画内容
