【しまむらの淡色】が大当たりかも！ 1点投入でシャレる♡「主役級ニットカーデ」

重たい印象になりやすい冬の着こなしを、ふわりと軽やかに見せてくれる淡色アイテム。なかでも【しまむら】のループ編みカーディガンは、立体的な質感で、羽織るだけでおしゃれ偏差値を高めてくれそうです。ボリュームがありながらもダボつきにくい絶妙な丈感もポイントで、パンツにもスカートにもすっとなじむかも。今回は淡色コーデが得意な@chii_150cmさんの着こなしも参考にしながら、注目の淡色カーデの魅力を紹介します。

“もけもけ感”がキュートな1枚

【しまむら】「ループ編みニットカーディガン」\1,969（税込）

立体的なループ編みが存在感を放つ、淡色のニットカーディガン。“もけもけ感”がコーデに可愛げを添え、羽織るだけで季節感とおしゃれムードを引き寄せてくれそうです。ミニ丈のキュロットパンツを合わせれば、カーディガンのボリュームとのコントラストでスタイルアップも期待できるバランスに。真っ白ではない絶妙な明るいカラーで、肌馴染みも良さそうなのが魅力ポイントです。

淡色合わせでもおしゃれに決まる！

淡色でまとめても立体感が出るのは、きっと素材の表情がしっかり効いているから。同じトーンのマーメイドスカートに合わせれば、フェミニンな印象が際立ち、優しげな印象の大人コーデにまとまります。こなれた雰囲気で淡色好きにおすすめ。ざっくりとした前あきカーデなので、ワンピやシャツの上に羽織るのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M