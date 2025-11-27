今年のクリスマスは平日ど真ん中。いつでも立ち寄れるセブン-イレブンで手軽にクリスマスケーキの準備をしませんか？「セブン-イレブン クリスマス新商品発表会・試食会」で聞いた、クリスマストレンドと共に、コスパの良いケーキから王道ブランド、人気パティスリー監修ケーキまで揃う、2025年最新のセブン-イレブンのクリスマスケーキをご紹介します。

今年のクリスマスケーキのトレンドは？

左：セブン‐イレブン・ジャパン 調理パン・ベーカリー チーフマーチャンダイザー齋藤曜介さん右：フードジャーナリストの岩⾕貴美さん

「セブン-イレブン クリスマス新商品発表会・試食会」にゲスト登壇したフードジャーナリスト岩⾕貴美さんによると、物価⾼の影響もあり、今年のクリスマスケーキのトレンドは、昨年に続き“コスパ消費”がキーワードになるとのこと。また、今年のクリスマスは平⽇にあたることから、おひとりや少⼈数で⼿軽に楽しむ方が増えて、より⼀層“⼩さめケーキ”の需要が⼀層伸びると考えられるそうです。

コスパが良いのに本格派！ロングセラーの「クリスマスかまくら」

「クリスマスかまくら」2,980円（税込3,218.40円）

発売から今年で29年目を迎える、セブン‐イレブンのロングセラーのクリスマスケーキ「クリスマスかまくら」は、5号サイズ相当のケーキなのに3,000円台で買えてしまうのが魅力。コクがあってくちどけの良いホイップクリームに、果肉入りのいちごソース、バニラ香るババロア、フレッシュなイチゴ、お菓子用に開発された卵「エグパティシエール」を使ったしっとりとしたスポンジの5層が楽しめる本格ケーキです。

王道のクリスマスケーキ！「ガトー・フレーズ」

「ガトー・フレーズ 4号」3,150円（税込3,402円）

定番人気のホールケーキ。スポンジには、パティシエのために生まれた小麦粉「エンジェライト」を使用し、きめ細やかでふんわり軽い食感としっとり上品な口どけを実現。とろけるホイップクリームは濃厚で後味すっきり。用途によって選べる3種類のサイズ展開も嬉しい。

カラフルでかわいい6種のケーキ！「不二家 クリスマスアソートケーキ」

「不二家 クリスマスアソートケーキ」3,700円（税込3,996円）

チーズケーキ（黄桃）、抹茶ケーキ、ショートケーキ、チョコケーキ、モンブラン、3種ベリーのミルキーショートの6種類が入った贅沢なアソートケーキ。カットされていて食べやすいので、クリスマスパーティーにぴったり！

チョコレート好きならこれ！「銀座コージーコーナー チョコデコレーション5号」

「銀座コージーコーナー チョコデコレーション5号（ベルギー産チョコのクリーム使用）」3,700円（税込3,996円）

ベルギー産チョコレートのクリームを使った、見た目もおしゃれなチョコレートケーキ。ココアスポンジに、チョコレートクリームがたっぷり。アーモンドペースト入りのチョコレートクランチの食感も楽しい。

人気パティスリーが贈るクリスマス！「パティスリーリョーコ監修バニラ・フロマージュ」

「パティスリーリョーコ監修バニラ・フロマージュ」4,680円（税込5,054.40円）

港区高輪にある「 PATISSERIE RYOCO 」の竹内 良子シェフが監修したクリスマスケーキ。芳醇なバニラ香るベイクドチーズやフロマージュムース、なめらかなブリュレとの絶妙なマリアージュが楽しめます。

初の試み！？ おひとりさまやカップルに！小さめクリスマスケーキも

「真っ赤なお鼻のトナカイさん」540円（税込583.2円）「もこもこおひげのサンタさん」520円（税込561.6円）

ココア配合のしっとりスポンジが使われた「真っ赤なお鼻のトナカイさん」と、ミルクホイップとストロベリーソースのハーモニーが楽しめる「もこもこおひげのサンタさん」。トナカイとサンタをモチーフにしたキュートなケーキは、おひとりさまでも楽しめる手のひらサイズが嬉しい。

「ホワイトケーキ」1,000円（税込1,080円）「チョコケーキ」1,000円（税込1,080円）

定番ケーキの「ホワイトケーキ」と「チョコケーキ」の3号サイズは、パートナーとのクリスマスパーティーや少人数のクリスマスパーティーにぴったり。クリスマス感溢れるデコレーションもかわいい。

今年のクリスマスは、セブン‐イレブンのクリスマスケーキで手軽におうちクリスマスを楽しんでみてくださいね。セブン‐イレブンのクリスマスケーキは、全国のセブン‐イレブン店舗とセブン‐イレブンのネットサービス「セブンミール」で予約受付中！

「セブン-イレブン・ジャパンクリスマス新商品発表会・試食会」

