今さら聞けないコンビニ経営、ファミマ「ひとり加盟制度」の甘い誘いと厳しい現実とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
株式会社アクアの取締役・松原氏がYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」で「ファミリーマート『ひとり加盟制度』は加盟していいフランチャイズなのか？」と題した動画を公開。コンビニ大手ファミリーマートが打ち出した、個人で加盟できる画期的な制度の魅力と、その裏に潜むコンビニ経営の厳しい実態について解説した。
ファミリーマートの「ひとり加盟制度」とは、従来のように夫婦や親族といったペアでなくとも、未経験者でも一人でフランチャイズ経営を始められるようにした制度である。これまで多くのコンビニチェーンで設けられていた加盟の障壁を緩和したものだ。
しかし松原氏は、この制度を検討する上で大前提として理解すべきことがあると警鐘を鳴らす。それは、「コンビニのビジネスモデルの一番難しいポイントは、24時間365日店舗がOPENし、様々な想定していない問題が起こる可能性がある」ことだ。オーナーはすべての問題の当事者であり、「その責任を負う覚悟がないとオーナーは務まらない」と断言する。
動画では、オーナーの役割を「ヒト・モノ・カネ」の3つの管理に分類。特に「ヒトの管理」、すなわち人材の募集、育成、労務管理が「とにかく大変なところ」であり、最も難しい点だと強調した。
その一方で、ファミリーマート本部による手厚いサポート体制も紹介されている。24時間営業の店舗には年間2000万円の「総収入最低保証」が設けられているほか、店舗運営支援金や24時間営業分担金といった金銭的支援も充実している。松原氏は、これらの制度は40年以上のフランチャイズの歴史を積み重ねた本部だからこそできる「素晴らしい支援」だと評価した。
手厚いサポート体制により独立のハードルは下がっているように見えるが、24時間365日営業を続けること自体の気苦労は「生半可ではない」。松原氏は、安易に始められるようになったことが吉と出るか凶と出るか、今後の動向を注視したいと締めくくった。
