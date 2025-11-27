「情報源は国分さんサイド」元テレビ局員が推察、日テレ降板からの涙の会見…緻密に設計された芸能界“復帰への道筋”
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【緊急】今後の動向に注目です。元TOKIO国分さんの涙ながらの会見から見えた彼の狙いについて解説します」と題した動画を公開。元TOKIO・国分太一氏が行った記者会見について、その裏に隠された巧妙なメディア戦略と芸能界復帰へのシナリオを読み解いた。
動画で下矢氏はまず、国分氏が日本テレビから「コンプライアンス上の問題」を理由に番組を降板させられたものの、その具体的な内容が明かされないまま数ヶ月が経過した状況を整理。その上で、国分氏が突如開いた会見に注目すべき点が2つあると指摘する。
一つ目は、会見場所が「司法記者クラブ」であったことだ。下矢氏はこの場所の選定について、「これは人権問題である」というメッセージを発信し、ゴシップ目的のメディアを排除する狙いがあったと分析。司法分野を専門とする記者に限定することで、スキャンダルではなく、人権侵害の構図で報じさせようとする意図を読み解いた。
二つ目は、会見が『週刊文春』電子版の配信日に行われ、時を同じくして国分氏のセクハラ疑惑が報じられた点である。下矢氏は、この情報が「国分さんサイドから出た」と推測。日本テレビ側が問題の詳細を明かさないため、国分氏は謝罪のしようがなく、復帰への道が閉ざされていたと指摘する。そこで、自ら週刊誌に情報をリークすることで疑惑を公にし、それに対して謝罪会見を開くという「手はず」を踏んだのではないかと解説した。これにより、禊を済ませて芸能活動再開への道筋を自ら作ろうとしているとの見方を示した。
下矢氏は、テレビ復帰は当面難しいとしながらも、今後はYouTubeなどのネット媒体を中心に活動を再開していく可能性が高いと予測。「復帰へのシナリオが描けている」と述べ、今後の動向に注目すべきだと締めくくった。
