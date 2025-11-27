元衆議院議員の杉村太蔵氏が２７日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、国分太一の会見について、最初の聞き取りでの対応に私見を述べた。

この日は国分の会見を特集。国分は会見で、番組降板を告げられた時は、最初は別件で呼び出されたといい、その後突然降板を告げられ、録音もプライバシー保護の観点から削除を要求され、従ったと告白。代わってノートとペンを渡されメモを取ることは許されたものの「手が震えて」など、動揺からほとんど書けなかったことを明かしている。

杉村氏は、日テレ側の対応について「国分さんは当代きってのスーパーアイドルですよ。ファンも大勢いる。中には熱狂的なファンもいるかもしれない」とし、「そうした方々が不測の事態…何が何でも防がないといけない」とし「被害者の方、万が一身バレしたら何が起こるか分からないって、この不安な気持ちはよく分かる。それをしっかり守る、日テレの対応は問題ないと思う」と話した。

一方で国分については「ぼくが国分さんの立場だったら、何の前触れもなく、こういう不利益になる話になったら、その時は『ちょっとお待ち下さい、ここではコメントできない、後日弁護士同席でしっかりお話をさせてください』と。この対応が一発あるかないかだけで、ちゃんと適切ルートでの問題解決につながったんじゃないか」と意見。

そのため「視聴者の皆さんも、万が一、不利益になることがあったら、個人弁護士必ずたてて、組織と対峙（たいじ）する必要があると思う」と呼びかけ。「国分さん、手が震えて書けなかったって。気持ち分かりますよ。なんの自分の味方がいない状況で聞き取りされるのは、バランスが悪いので、そこは冷静に、互いに問題解決に結びつく、こちらも弁護士をたてる」と話していた。