「クオリティ高！」「再現度100％」【ミスド】可愛さ限界突破ッ♡「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では、11月5日から「タマゲた！ 冬のポケモン キャンペーン」がスタート！ 思わず写真を撮りたくなりそうな映えドーナツ5種が登場しました。キュートなビジュアルはもちろん、味わいも満足できそうなラインナップ。その魅力をご紹介します。

「クオリティ高」「かなり美味しい」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」。ホイップクリーム入りの生地に、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピング。表情の細部までこだわり満載です。あまりの可愛さに食べる手が止まりそう！ テイクアウト\334（税込）、イートイン \341（税込）。

1個で2種の味わいが楽しめる「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

ドーナツはもちろんパケのクオリティからも本気が伝わる「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」。タマゲタケのかさの部分はケーキドーナツ生地で、ホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングし、ストロベリーシュガーをトッピング。お顔部分はホイップクリーム入りのシュー生地で、ホワイトチョコでデコレーション！ @yuumogu22さんはそのビジュアルを「再現度100%」と絶賛し、「美味しい」と感想を投稿しています。テイクアウト\334（税込）、イートイン \341（税込）。

ピカチュウのしっぽをデザインしたピックが可愛さを倍層！ ザクザク食感のゴールデントッピングをたっぷりまとった「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」。生地には、ふんわり感が特徴のシュー生地が使われています。異なる食感が楽しめて病みつきになりそう。テイクアウト\259（税込）、イートイン \264（税込）。

限定スリーブにほっこり癒される！「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」

可愛いパケも要チェック！「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」は、チョコレートコーティングしたケーキドーナツ生地でカスタードとホイップ、2種のクリームをサンド。ホワイトチョコをコーティングした「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」も見逃さないで！ テイクアウト\226（税込）、イートイン \231（税込）。

全制覇したくなりそうな【ミスド】のピカチュウドーナツは、数量・期間限定販売です。並ばずに受け取れるネットオーダーがおすすめ！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N