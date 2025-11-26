忘年会シーズンに多発する「当日キャンセル客」に飲食店が困惑。予約した新入社員が泣きはらした顔で頭を下げにくるまで
この前、23歳の女の子に「私たちって干支1周以上歳離れてるんですね！」と言われて白目になりました。巳年（今年）も終わりますね。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆ドタキャン客 VS ドタキャンを絶対に許さない店長
現在は銀座のクラブに勤めている筆者ですが、若いころはレストランの店員をしていました。
この時期になると増えるのが忘年会・新年会の予約です。ところが、当日になってこの予約をキャンセルする方が少なくありません。
「40名の貸切予約が入ったのに当日キャンセルで食材が全部ムダになった」なんてことは、悲しいことですがザラです。
「また別の機会にご利用いただければ良いから……」と泣き寝入りする飲食店がほとんどでしょう。こうして客側が「おとがめなし」であることに慣れっこになってしまった結果、さらに当日キャンセルが繰り返される、という始末です。
しかし、世の中はそんなに甘くありません。当日キャンセルを繰り返していると大変なことになるかも。
今回は「ドタキャン客 VS 店長」のバトルの顛末をご紹介します。
◆「美味しかったので予約します」と名刺を置いていった新入社員
ある日のランチタイムのことです。スーツ姿の男女4人グループが来店し、食事をした後「美味しかったので予約します」と、声をかけてくれました。忘年会の会場探しを新入社員である彼らが任されている、とのことで代表者の女性から名刺を受け取りました。
12月の某日に50名で、という内容の予約でした。キャンセルポリシー（予約をキャンセルする際のルール）についても確認してもらい、承諾してもらった上で予約が成立しました。
ところが……。
◆「3軒予約して1番安いお店を利用した」と開き直る新入社員
その頃、あまりにも当日キャンセルが多発していたため、予約の前日に「人数の変更などはありませんでしょうか？」と、確認の連絡を入れるようにしていました。
しかし、「12月の某日に50名で」と予約をしていった新入社員には連絡がつきません。嫌な予感がしながらも、当日を迎えました。
嫌な予感は的中し、当日の予約時間を過ぎても50名は現れません。当日の、しかも無断キャンセルです。食材も人件費も全部パーです。50名分の前菜やピザ、パスタ、メイン料理、デザートなどは誰にも食べられることなく……です。何度経験しても悲しく、むなしいものです。
後日ですが「着信履歴があったから」と、あっけらかんとした様子で新入社員から電話があり、少し意外に思いました。こういうのは無視するのが相場というか（もちろん無視して欲しくないが）、予約なんてしてませんみたいな顔をしてスルーする客が圧倒的多数である、というのが現場での体感です。
彼女は、
「すみません！実は同じ日に3軒お店を予約して1番安いレストランを利用したんです」
「安いところにしろって上の人から言われちゃってて」
「でも〇〇〇さん（私が勤めていたお店）は美味しかったのでまた行きます」
と、弁明（？）しました。
◆泣きながらキャンセル料を支払いに来た新入社員
彼女たちはコース料理＋飲み放題の予約をしていました。50名分の食事が廃棄になったことなどを踏まえ
「キャンセル料はお料理代の分だけでも支払えませんか？」
と、店長が伝えたところ、彼女は
「えぇっと……上の人に確認します」
