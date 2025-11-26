マクドナルド、「一部メニュー見直し」発表 サイドサラダのドレッシング変更へ
マクドナルドは26日、公式サイトにて、サイドサラダのドレッシングを変更すると発表した。
2025年12月より「低カロリーたまねぎドレッシング」について、なくなり次第終了と発表。「焙煎ごまドレッシング」を新ドレッシング「焙煎胡麻ドレッシング(カロリーハーフ)」に順次切り替えるとした。終了や切替えの時期は店舗によって異なる。
変更理由について「定期的に商品ラインアップを見直しており、その一環として、以下の商品の販売を終了・切替えをさせていただきます」などと説明。「2026年もお客様により魅力的でマクドナルドらしい商品のご提供に努めてまいります」と呼びかけた。
