サーティワン×ゴディバの贅沢コラボ♪クリスマス限定フレーバーを全紹介

サーティワンとゴディバが贈る、冬だけのプレミアムなコラボレーション「Chocolate Xmas -チョコレートクリスマス-」が今年も登場。2025年11月28日から12月26日までの期間限定で、特別監修フレーバーや贅沢なサンデー、持ち帰り用ボックスなど華やかなメニューが勢ぞろいします。チョコレートの魅力を存分に味わえるラインナップは、大切な人とのひとときをより甘く彩ってくれそう♡自分へのご褒美にもぴったりな限定アイスをご紹介します。

ゴディバ監修の新作フレーバーが登場

今年の目玉は、ビターとホワイトの2種類のチョコレートにサーティワン初のバニラリボンを合わせた「-ゴディバ監修-マリアージュデュショコラ」。価格はシングル・レギュラーサイズ420円（税込）。

カカオニブ入りのビターチョコとベルギー産ホワイトチョコの対比、そしてバニラビーンズが香るリボンが三位一体になり、濃厚で奥行きある味わいに。

専用のコラボロゴ入りスリーブで提供される特別感も嬉しいポイントです。

限定サンデーやシェイクなど贅沢メニュー

フレーバーを主役にした「-ゴディバ監修-プレミアムショコラサンデー」は、ワッフルコーン（レギュラー1コ）950円、ダブルカップ（スモール2コ）980円。

チョコレートソースやハイカカオチョコ、ココアパイなどを重ねた豪華仕様です。

さらに初登場の「-ゴディバ監修-プレミアムショコラシェイク」（800円）は、深いコクが魅力。ホイップ、カカオニブ、ハイカカオチョコ、ココアパウダーを重ねた濃厚な一杯が楽しめます♪

持ち帰り限定商品も充実のラインナップ

おうちで楽しむなら「ゴディバ×サーティワンバラエティボックス（8コ入）」がおすすめ。スモール2,380円／レギュラー2,940円で、限定ボックスが手土産にも映えます。

約3人分を楽しめる「-ゴディバ監修-マリアージュデュショコラプレパック」（1,000円）は、好きなだけ贅沢に味わいたい方にぴったり。

そして華やかな「-ゴディバ監修-マリアージュデュショコラアイスクリームケーキ」（3,500円）は4号サイズで、パーティーシーンを一段と華やかに演出してくれます。

今年の冬は濃厚チョコで華やぐ♡

サーティワンとゴディバのコラボは、寒い季節を甘く彩るご褒美そのもの。フレーバーからサンデー、シェイク、ケーキまで幅広いラインナップで、どのメニューもクリスマス気分を盛り上げてくれます。

期間限定だからこそ、今年の思い出に特別な味を添えてみては？家族やパートナーと一緒に楽しんだり、自分だけのゆったりしたひとときにもぴったりの贅沢なチョコレート体験を堪能してください♡