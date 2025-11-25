Éð»Î¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÏÃ¯¤«¡©¤Î¤Á¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤òºî¤Ã¤¿Éð¾¡Ö¿·Íå»°Ïº¡¦¸»µÁ¸÷¡×¤òµó¤²¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
¡ÖÉð»Î¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤É¤Î¿Í¤Ê¤Î¡©¡×
Îò»Ë¤Î¼ø¶È¤Ç¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¸»µÁ²È¡ÊÈ¬È¨ÂÀÏº¡Ë¤äÊ¿À¶À¹¡¢¸»ÍêÄ«¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¹¤°Éâ¤«¤Ö¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï ¡ÈÉð»Î¼Ò²ñ¤ÎÅÚÂæ¡É¤òºî¤Ã¤¿¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó ¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ Ê¿°Â»þÂå¸å´ü¤ÎÉð¾¡¢¿·Íå»°Ïº¡¦¸»µÁ¸÷¡Ê¤ß¤Ê¤â¤È ¤Î ¤è¤·¤ß¤Ä¡Ë¡£
ÇÉ¼ê¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Èà¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤âº´ÃÝµÁÀë¤â¾®³Þ¸¶Ä¹À¶¤âÎò»Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµÁ¸÷¤ÎÂÀ×¤ò¡¢¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¹¤´¤¹¤®¡ª·»¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ëµö²Ä¤Ê¤·¤Ç½Ð¿Ø¤·¤¿ÃË
µÁ¸÷¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê·»¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸å»°Ç¯¤ÎÌò¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿ ¸»µÁ²È¡ÊÈ¬È¨ÂÀÏº¡Ë ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤ÎµÁ²È¤¬Àï¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬µþ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁ¸÷¤Ï¡½¡½
¡Ö·»¾å¤¬´í¤Ê¤¤¤Ê¤é¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
¤È¡¢Ä«Äî¤Îµö²Ä¤âÂÔ¤¿¤º¤ËÅìËÌ¤Ø½ÐÈ¯¡£µö²Ä¤è¤ê¼Â¹Ô¡£¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡¢µÁ¸÷¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¡¢Ä«Äî¤Ë¤¤Á¤ó¤Èµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤«¤é½Ð¿Ø¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµÁ¸÷¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼êÂ³¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¹Ô¤¯¡×¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤ËÅìËÌ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é´±¿¦¤ÏÇí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁ¸÷¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡È¤Þ¤ºÆ°¤¯¡É¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÅì¹ñ¤Ç¤ÎÀªÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éð·Ý¤â²»³Ú¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¡È°ÛºÍ¡É
Àï¾ì¤Ç¤ÎÏÓÁ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁ¸÷¤ÎÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È ãù¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦²í³Ú¤Î³Ú´ï¤ÎÌ¾¼ê ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»³Ãæ¤Ç»Õ¾¢¤«¤éÈë¶Ê¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ì¾´ï¤ò¤á¤°¤ë°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Ê¿°Âµ®Â²´éÉé¤±¤Î¡È²í¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ó¡¹¤·¤¤Àï¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê²»³Ú¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢µÁ¸÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸»»á¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÊ£»¨¤ÊÎ©¾ì
µÁ¸÷¤ÎÀ¸³¶¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸»»áÆâÉô¤Ç¤Ï¸å·ÑÁè¤¤¤ä°Å»¦»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®¡¢µÁ¸÷¤â¤½¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖµÁÃé°Å»¦»ö·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¹õËë¤È¤·¤Æ¤ÎµÁ¸÷¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢1109¡ÊÅ·¿Î2¡ËÇ¯¡¢¸»µÁ²È¡ÊÈ¬È¨ÂÀÏº¡Ë¤ÎÃäÃË¤Ç¤¢¤ë ¸»µÁÃé¡Ê¤è¤·¤¿¤À¡Ë ¤¬¡¢ÏºÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£µÁÃé¤Ï¤Þ¤À30ÂåÁ°¸å¤È¤µ¤ì¡¢µÁ²È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»à¤Ï¡¢¸»»áÆâÉô¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤»¤ë¡ÈÇúÃÆ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢µÁ¸÷¤¬¸»»á¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éð»Î¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸÷¤È±Æ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¤Þ¤¹¡£µÁ¸÷¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾²È¤ÎÁÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¸å¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯
µÁ¸÷¤Î»ÒÂ¹¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉðÅÄ»á¡ÊÉðÅÄ¿®¸¼¤Î²È¡Ë
¡¦º´ÃÝ»á
¡¦¾®³Þ¸¶»á
¡¦ÆîÉô»á
¤³¤ì¤é¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤âÂçÌ¾¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÍÎÏ²È·Ï¤Ð¤«¤ê¡£¤Ä¤Þ¤êµÁ¸÷¤Ï ¡È¤Î¤Á¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿ÍÊª¡É ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¡ÈÉð»Î¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤ÊÉð¸ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÆ»¤ËÃÛ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸åÀ¤¤Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£µÁ¸÷¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¿·Íå»°Ïº¡É¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë
µÁ¸÷¤¬¡Ö¿·Íå»°Ïº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î ¿·ÍåÁ±¿ÀÆ² ¤Ç¸µÉþ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏµÁ¸÷¤ÎÊè½ê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ËÎò»Ë¤Î¶õµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³ùÁÒ¤ÎÂçÊõ»û¤Ë¤âÊè¤¬¤¢¤ê¡¢µÁ¸÷¤òã«¤ë¿À¼Ò¤âÁ´¹ñ¤ËÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£Îò»Ë»¶Êâ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
µÁ¸÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀï¾¡¤ä²Ú¡¹¤·¤¤½ÐÀ¤¤³¤½Â¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸å¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤Î·Á¤ÏÈà¤ÎÊâ¤¤¤¿Æ»¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·»¤Î´íµ¡¤ËÌÂ¤ï¤º¶î¤±¤Ä¤±¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¡£ãù¤òÁÕ¤Ç¤ëÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¡£°ìÌç¤ÎÁè¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿¤·¤¿¤¿¤«¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾²È¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯·ìÌ®¡£¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢µÁ¸÷¤Ï ¡ÈÉð»Î¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁ¸÷¤òÃÎ¤ë¤È¡¢Éð»Î¤ÎÎò»Ë¤Î¸«¤¨Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È¸»»á¤ÎÊª¸ì¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥À¾Àî¹Ê¿ ÊÔÃø¡Ø¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÃæÀ¤´ØÅìÉð»Î¤Î¸¦µæ Âè32´¬ ¹ÃÈå¸»»á°ìÂ²¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¡½¿¸÷¾Í½ÐÈÇ¡ËÆüËÜÎò»ËÂç¼ÅµÊÔ½¸°Ñ°÷²ñ¡ØÆüËÜÎò»ËÂç¼Åµ¡Ù¡Ê1985Ç¯ ¡¡²Ï½Ð½ñË¼¡Ë