【サーティワン】ゴディバ監修のアイスやサンデーを発売、チョコレートづくしな限定商品
B‐Rサーティワンアイスクリームは11月28日、チョコレートブランド「ゴディバ(GODIVA)」とのコラボレーション商品7種を発売する。
「ゴディバ」とのコラボは、好評を博した2024年に続き2回目となる。ゴディバ監修の新作アイス「マリアージュ デュ ショコラ」をはじめ、サンデーやシェイク、アイスケーキなどを取りそろえる。
サーティワンアイスクリーム×ゴディバ(GODIVA)
〈1〉-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ
シングル･レギュラーサイズ420円
〈2〉-ゴディバ監修- プレミアムショコラサンデー
ワッフルコーン(レギュラーサイズ1個)950円、ダブルカップ(スモールサイズ2個)980円
〈3〉-ゴディバ監修- プレミアムショコラシェイク
800円
〈4〉ゴディバ ダブル
スモールサイズ510円、レギュラーサイズ760円
〈5〉-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ
3,500円
〈6〉ゴディバ×サーティワン バラエティボックス(8個入)
スモールサイズ2,380円、レギュラーサイズ2,940円
〈7〉-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ プレパック
1,000円
※販売期間は商品によって異なる。
各商品の詳細は以下の通り。◆- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ
ゴディバとのコラボ限定フレーバー。2種類のチョコレートアイス(ビター･ホワイト)に、バニラビーンズ入りのバニラリボンを組み合わせた。ビターなチョコレートアイスクリームは、食感と苦みが特徴のカカオニブが入っている。ホワイトチョコレート風味アイスクリームは、ベルギー産チョコレートを使用。11月28日から販売を開始し、なくなり次第終了となる。価格は、シングル･レギュラーサイズ420円(税込)。
-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ◆-ゴディバ監修- プレミアムショコラサンデー
限定フレーバーのアイスを楽しめるサンデー。イートイン限定の「ワッフルコーン」(950円)、テイクアウトも可能な「ダブルカップ」(980円)から選べる。
ワッフルコーンのサンデーは「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」のレギュラーサイズを1個、ダブルカップのサンデーには同アイスのスモールサイズ2個を使用。そのほか、ゴディバ監修チョコレートソースをはじめ、カカオ分70%のキューブ状のハイカカオチョコレート、サクサク食感のココアパイ、ロゴ入りチョコレート、ホイップクリーム、ココアパウダーをトッピングしている。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。
「-ゴディバ監修- プレミアムショコラサンデー」ワッフルコーン/ダブルカップ◆- ゴディバ監修 -プレミアムショコラシェイク
限定フレーバーのアイス「-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ」と、牛乳やゴディバ監修チョコレートソースをミキシングしたシェイク。トッピングのホイップクリームには、ゴディバ監修チョコレートソースやカカオニブ、カカオ分70%のハイカカオチョコレート、ココアパウダーをかけている。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。税込800円。
-ゴディバ監修- プレミアムショコラシェイク◆ゴディバ ダブル
「-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ」1個と、好きなアイスクリーム1個を楽しめる商品。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。価格はスモールサイズ510円、レギュラーサイズ760円(各税込)。
サーティワンアイスクリーム「ゴディバ ダブル」組み合わせ例◆- ゴディバ監修 -マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ
限定フレーバー「-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ」が楽しめるアイスクリームケーキ。アイスクリームをライトブラウンとダークブラウンの2色のチョコレートホイップでデコレーションした。上面には、アーモンドやハイカカオチョコレート、チョコレートソース、ロゴ入りチョコレートを飾った。4号サイズ(直径約14.5cm×高さ約5cm)。販売期間は2026年3月31日まで(なくなり次第終了)。価格は3,500円(税込)。
-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ◆ゴディバ×サーティワン バラエティボックス(8コ入)
選べるアイス8個のうち「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」を1つ以上注文すると、この限定ボックスで持ち帰ることができる。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。価格はスモールサイズ2,380円、レギュラーサイズ2,940円(各税込)。
ゴディバ×サーティワン バラエティボックス(8個入)◆- ゴディバ監修 -マリアージュ デュ ショコラ プレパック
約3人分の量の「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」が入った大容量商品。販売期間は、2026年3月31日まで(なくなり次第終了)。価格は1,000円(税込)。
-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ プレパック