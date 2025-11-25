【サーティワン】ゴディバ監修のアイスやサンデーを発売、チョコレートづくしな限定商品

B‐Rサーティワンアイスクリームは11月28日、チョコレートブランド「ゴディバ(GODIVA)」とのコラボレーション商品7種を発売する。

「ゴディバ」とのコラボは、好評を博した2024年に続き2回目となる。ゴディバ監修の新作アイス「マリアージュ デュ ショコラ」をはじめ、サンデーやシェイク、アイスケーキなどを取りそろえる。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ

シングル･レギュラーサイズ420円

〈2〉-ゴディバ監修- プレミアムショコラサンデー

ワッフルコーン(レギュラーサイズ1個)950円、ダブルカップ(スモールサイズ2個)980円

〈3〉-ゴディバ監修- プレミアムショコラシェイク

800円

〈4〉ゴディバ ダブル

スモールサイズ510円、レギュラーサイズ760円

〈5〉-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ

3,500円

〈6〉ゴディバ×サーティワン バラエティボックス(8個入)

スモールサイズ2,380円、レギュラーサイズ2,940円

〈7〉-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ プレパック

1,000円

※販売期間は商品によって異なる。

各商品の詳細は以下の通り。

◆- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ

ゴディバとのコラボ限定フレーバー。2種類のチョコレートアイス(ビター･ホワイト)に、バニラビーンズ入りのバニラリボンを組み合わせた。ビターなチョコレートアイスクリームは、食感と苦みが特徴のカカオニブが入っている。ホワイトチョコレート風味アイスクリームは、ベルギー産チョコレートを使用。11月28日から販売を開始し、なくなり次第終了となる。価格は、シングル･レギュラーサイズ420円(税込)。

◆-ゴディバ監修- プレミアムショコラサンデー

限定フレーバーのアイスを楽しめるサンデー。イートイン限定の「ワッフルコーン」(950円)、テイクアウトも可能な「ダブルカップ」(980円)から選べる。

ワッフルコーンのサンデーは「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」のレギュラーサイズを1個、ダブルカップのサンデーには同アイスのスモールサイズ2個を使用。そのほか、ゴディバ監修チョコレートソースをはじめ、カカオ分70%のキューブ状のハイカカオチョコレート、サクサク食感のココアパイ、ロゴ入りチョコレート、ホイップクリーム、ココアパウダーをトッピングしている。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。

◆- ゴディバ監修 -プレミアムショコラシェイク

限定フレーバーのアイス「-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ」と、牛乳やゴディバ監修チョコレートソースをミキシングしたシェイク。トッピングのホイップクリームには、ゴディバ監修チョコレートソースやカカオニブ、カカオ分70%のハイカカオチョコレート、ココアパウダーをかけている。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。税込800円。

◆ゴディバ ダブル

「-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ」1個と、好きなアイスクリーム1個を楽しめる商品。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。価格はスモールサイズ510円、レギュラーサイズ760円(各税込)。

◆- ゴディバ監修 -マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ

限定フレーバー「-ゴディバ監修- マリアージュ デュ ショコラ」が楽しめるアイスクリームケーキ。アイスクリームをライトブラウンとダークブラウンの2色のチョコレートホイップでデコレーションした。上面には、アーモンドやハイカカオチョコレート、チョコレートソース、ロゴ入りチョコレートを飾った。4号サイズ(直径約14.5cm×高さ約5cm)。販売期間は2026年3月31日まで(なくなり次第終了)。価格は3,500円(税込)。

◆ゴディバ×サーティワン バラエティボックス(8コ入)

選べるアイス8個のうち「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」を1つ以上注文すると、この限定ボックスで持ち帰ることができる。販売期間は12月26日まで(なくなり次第終了)。価格はスモールサイズ2,380円、レギュラーサイズ2,940円(各税込)。

◆- ゴディバ監修 -マリアージュ デュ ショコラ プレパック

約3人分の量の「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」が入った大容量商品。販売期間は、2026年3月31日まで(なくなり次第終了)。価格は1,000円(税込)。

