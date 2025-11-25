ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムで来春WBCに参戦することを表明した。大谷の出場表明に韓国メディアも続々と反応した。

韓国メディア「朝鮮日報」は大谷の参戦表明で「WBC2連覇に挑む日本は青信号」と世界一連覇を目指す侍ジャパンにとっては吉報と報じ、「山本、佐々木、鈴木誠也など残る日本のメジャーリーガーたちも相次いで合流する可能性が高くなり、日本は今回も『ドリームチーム』を作ることができるようになった」と危機感をにじませた。

その上で、ア・リーグMVPのヤンキース・ジャッジやナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕パイレーツ・スキーンズらも米国代表で参戦が決定していることから「来年WBCはMLBスーパースターが総出動する『祭り』になる見通しだ」と大盛り上がりすると予想した。

一方、「スポーツソウル」は「大谷の招集をめぐっては様々な憶測が飛び交っていただけに日本代表にとっては一安心。当然ながら韓国代表にとっては超大型の悪材料だ」と記した。

「OSEN」は「大谷がWBCに出るようになり、他の日本人投手たち、山本由伸と佐々木朗希の出場可否も関心が集まっている」と他のドジャース選手たちの動向に関心を寄せた。