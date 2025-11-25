＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にイオレ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」４位にイオレ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後２時現在でイオレ<2334.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



同社は１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１０４億９４００万円から１２２億９１００万円（前期比３．５倍）、最終利益予想を１億８００万円から１億６２００万円（前期は４億９３００万円の赤字）に引き上げた。今期から始めたＧＰＵサーバー事業の想定以上に順調に推移していることや既存事業の収益性の改善などを踏まえた。



同社は、７月に暗号資産金融事業への参入を発表しており、「Ｎｅｏ Ｃｒｙｐｔｏ Ｂａｎｋ戦略」のもとビットコインの購入や保有などを進めている。今月１８日には暗号資産事業のＧａｉａ（東京都中央区）と戦略的提携に関する基本合意書を締結した。足もとでビットコイン価格は軟調に推移しているが、今後の価格反転などを期待する買いも流入している様子だ。



