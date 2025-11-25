¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¤è¤ê¡¢Poppin'Party¡ßRoselia ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
2026Ç¯5·î3Æü(Æü)¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÆPoppin¡ÇParty¡ßRoselia ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤ËÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥³¥Ë¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BanG Dream! 9th¡ùLIVE¡ÖThe Beginning¡×°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¤ÎRoselia 18th Single¡ÖSteadfast Spirits¡×¤È12·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹ Poppin¡ÇParty 21st Single¡ÖDrive Your Heart¡×¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Poppin¡ÇParty¡ßRoselia ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö
2026Ç¯5·î3Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
½Ð±é ¡§Poppin¡ÇParty¡¢Roselia
ÈÎÇä¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¤Ï°Ê²¼¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦11·î19Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹ Roselia 18th Single¡ÖSteadfast Spirits¡×
¡¦12·î24Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹ Poppin¡ÇParty 21st Single¡ÖDrive Your Heart¡×
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026
Roselia ASIA TOUR¡ÖNeuweltfahrt¡×
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é
2025Ç¯12·î5Æü(¶â) ³«¾ì19:00¡¿³«±é20:00¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¦Í½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§The Star Theatre
https://sistic.com.sg/events/roselia1225
¥½¥¦¥ë¸ø±é
2025Ç¯12·î24Æü(¿å) ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¦Í½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§KOREA UNIV. TIGER DOME
https://ticket.melon.com/csoon/detail.htm?csoonId=11008
ÂæËÌ¸ø±é
2025Ç¯12·î26Æü(¶â) ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§Zepp New Taipei
¾å³¤¸ø±é
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡¦1·î17Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¾å³¤¡¦Çß赛紱»Û-ËÛ驰Ê¸²½Ãæ¿´¡ÊMercedes-Benz Arena¡Ë
Åìµþ¸ø±é -Final-
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) ³«¾ì16:30¡¿³«±é18:00(Í½Äê)
2·î15Æü(Æü) ³«¾ì16:30¡¿³«±é18:00(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
https://eplus.jp/roselia_neuweltfahrt/
¢¨¤¤¤º¤ì¤âÀèÃå½ç¡¦¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/events/neuweltfahrt
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Roselia 18th Single
¡ÖSteadfast Spirits¡×
È¯ÇäÃæ
¡ÚBlu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/discographies/4129
RAISE A SUILEN¡ßRoselia ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅÃæ
¥Õ¥§¥¢³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖRoselia¡×´ØÏ¢¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ¤ò1Ëç¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É RAISE A SUILEN¡õRoselia ver.¡×(Á´6¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖRoselia¡×´ØÏ¢¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¾¦ÉÊ
¡¦´ü´Ö
11·î11Æü(²Ð)¡ÁÆÃÅµ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦ÆÃÅµ
¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É RAISE A SUILEN¡õRoselia ver.¡×(Á´6¼ï)(¥µ¥¤¥º¡§120mm¡ß120mm)
¢¨ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÉÕÍ¿¤ÎÈÎÇä·Á¼°¡¦ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³ÆË¡¿ÍÍÍ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·Ëç¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤ê¤ªÅÏ¤·Ëç¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖRoselia¡×´ØÏ¢CD Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¾¦ÉÊ¡¦¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾¦ÉÊ¡§³Æ3Ëç
¢¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖRoselia¡×´ØÏ¢CDÄÌ¾ïÈ×¡§³Æ1Ëç
¥Õ¥§¥¢³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/news/2228
JRÅì³¤ presents ½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª10¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¯¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡ª
°¦ÃÎ¸ø±é
2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)
1Éô ³«¾ì12:45¡¿³«±é13:30(Í½Äê)
2Éô ³«¾ì16:45¡¿³«±é17:30(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§Lives NAGOYA
½Ð±é¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤(¾å¸¶¤Ò¤Þ¤êÌò)¡¢¿Áº´ÏÂ»Ò(¼ãµÜ¥¤¥ôÌò)¡¢Áê±©¤¢¤¤¤Ê(Ì«Í§´õÆáÌò)¡¢
Î©ÀÐÑÛ(ÀéÁá°¦²»Ìò)¡¢¾®Æü¸þÈþ¹á(Ä¹ºê¤½¤èÌò)
Åìµþ¸ø±é
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
1Éô ³«¾ì12:45¡¿³«±é13:30(Í½Äê)
2Éô ³«¾ì16:45¡¿³«±é17:30(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§Æü·Ð¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¡§°¦Èþ(¸Í»³¹áÀ¡Ìò)¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò(±§ÅÄÀîÇÃÌò)¡¢¹©Æ£À²¹á(É¹Àî¼ÓÌëÌò)¡¢
À¾ÈøÍ¼¹á(¹Ä®¼·¿¼Ìò)¡¢ËÂÌÚÍùº´(¥Á¥å¥Á¥åÌò)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
https://eplus.jp/bangdream-talkevent/
¢¨ÀèÃå½ç¡¦¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-talkjourney
©BanG Dream! Project
