¡Ú»ÔÀ¥ µÁÍº¡ÛÈ¯ÇäÅö½é¤Ï180±ß¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ¡×¤ÎÃÍÃÊ¤«¤éÃÛ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥ß¥«¡×À¨¤¤ÀïÎ¬¡Ú55Ç¯´ÖÇä¤ìÂ³¤±¤ëµæ¶Ë¤ÎÍýÍ³¡Û

º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é55¼þÇ¯¡£
1970Ç¯¤ËÆüËÜ½é¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥È¥ß¥«¤òÄÌ¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥ß¥«¤¬¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤·Â³¤±¤ë£³¤Ä¤ÎÈë·í¤ò¡¢¥È¥ß¥«55¼þÇ¯µÇ°¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥È¥ß¥« µæ¶Ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 1970-2025¡Ù¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë»ÔÀ¥µÁÍº»á¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¥È¥ß¥«¤Ï¸½¡¦¥¢¥é´ÔÃËÀ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¥È¥ß¥«¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤È»×¤¦¡£´ÔÎñ¾¯¤·Á°¤ÎÊý¤Ê¤é¤ÐÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¥È¥ß¥«¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥ß¥«¤«¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î´á¶ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥È¥ß¥«¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿1970Ç¯¤´¤í¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±´á¶ñ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ë¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¥È¥é¥ó¥×¡¢Ì¤½¢³ØÍÄ»ù¤Ï³¨¤¢¤ï¤»¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤·¤«¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÍÄ»ù¤â¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á¤â¥È¥ß¥«ÃÂÀ¸¸å¤Î1983Ç¯È¯Çä¤Î¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ã¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤Ç¡Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÊü±Ç³«»Ï¤Ï1966Ç¯¡Ë¡¢¤³¤Î¤³¤í¤ÎÃË»ù¤Î¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤«¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÅö»þ¤Î¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥È¥ß¥«¤ÏÃË»ù¤Î¿Íµ¤´á¶ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1975Ç¯¤´¤í¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥È¥ß¥«¤ÏËÜÍèÂÐ¾Ý¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾®³ØÀ¸¹â³ØÇ¯¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú£±¡Û¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡ÖÅÉ¿§¤Î¹©É×¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1970Ç¯Åö»þ¤Î¥È¥ß¥«¤Î²Á³Ê¤Ï180±ß¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Î½é¾è¤ê130±ß¡¦Âç³ØÂ´¶È½éÇ¤µëÌó£´Ëü±ß¡¦¥é¡¼¥á¥ó£±ÇÕ180±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Çä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ª¤½¤é¤¯È¾¿®È¾µ¿¤Ç³«È¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Î¥È¥ß¥«¤Ï£¶¼Ö¼ï¡£°Ê¹ß¡¢Ìó1200¼ïÎàÎß·×£·²¯Âæ¤Î´á¶ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÃ¯¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Åö½é¤Ï£¶¼Ö¼ï¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ±ÉÊ¥È¥ß¥«150¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢£¶¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£±¼Ö¼ï¤ÎÅÉ¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÈÎÇä¤¹¤ëÊýË¡¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¤ò½ü¤¯£µ¼ïÎà¤Ï³Æ£³¿§ºî¤é¤ì¡¢Æ±°ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤¬¤é³¸¤ÎÉôÊ¬¤ËÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¿§¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
È¯ÇäÅö½é¤Ï16¼ïÎà¤Î¥È¥ß¥«¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¿§°ã¤¤¤Î¼Ö¼ï¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥ß¥«ÈÖ¹æNo.£±¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É SSS¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤Ç£´¿§¡ÊÈ¯ÇäÅö½é¤Ï£³¿§¡¢¸å¤Ë²«¿§¤¬²Ã¤ï¤ë¡Ë¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î¿§°ã¤¤¡¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¥×¥éÉôÊ¬¤Î¿§°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¼ïÎà¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥Ë¥¢¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëºÙÉô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³«È¯Åö½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú£²¡ÛÇä¤ê¾å¤²¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡Ö¥»¥Ã¥È¤ÎÌ¯¡×
1974Ç¯¤Ë¤Ï¼Ö¼ï¤¬100¼ïÎà¤Ë¤âÃ£¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥ß¥«¡£ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ1972Ç¯¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¤Î¥È¥ß¥«¥À¥ó¥Ç¥£¡¢Íâ1973Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥È¥ß¥«¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¥È¥ß¥«¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò°·¤Ã¤¿¾¯¤·°Û¿§¤Î¥¹¥«¥¤¥È¥ß¥«¤Ê¤É¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥È¥ß¥«¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¯ÈôÌö¤·»Ï¤á¤¿¡£
¹¥·Êµ¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î¼ýÆþ¤ÈÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¡¢180±ß¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ß¥«¤â1974Ç¯¤Ë220±ß¡¢1976Ç¯240±ß¡¢1981Ç¯320±ß¤È²Á³Ê²þÄê¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÃÍ¾å¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¥È¥ß¥«¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃ±²Á¤¬Äã¤¤¤¿¤á£±ÂæÈÎÇä¤·¤Æ¤âÍø±×¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®ÇäÅ¹¤«¤é¤Ï¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Åö»þ¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¿·µ¬³«È¯Í½»»¤È¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²¸þ¾å¤ÈÃË»ù¤Î¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤ò¹¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂæ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤¬1975Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¥È¥ß¥«¤Î¤Þ¤Á¡Ö¥È¥ß¥«¶õ¹Á¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õÅÉ¿§¤Î¶õ¹ÁÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÃ±ÉÊ¥È¥ß¥«¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥È¥ß¥«¼ÖÎ¾¤ÏÁ´Æü¶õÅÉ¿§¡¢Æ±º¤ÎÎ¹µÒµ¡¤ÏÅö»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥«¥¤¥È¥ß¥«¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥ÉL-1011¡×¡ÊÁ´Æü¶õÅÉ¿§¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡¢¹Ò¶õµ¡£±µ¡¤È¼ÖÎ¾£µÂæ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ï1975Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÀé¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥»¥Ã¥È²½¡×¤Ïº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥È¥ß¥«¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÎÂçÀÚ¤ÊÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú£³¡ÛÂç¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡Ö½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤È´ë²èÎÏ¡×
¥È¥ß¥«¤Ï¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î´á¶ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤Î¥È¥ß¥«¤Ï¡¢¸£°ú¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ê1973Ç¯¡Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¡Ê1973Ç¯¡Ë¡¢Á¥¡Ê1975Ç¯¡Ë¡¢¥Û¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê1975Ç¯¡Ë¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡Ê1975Ç¯¡Ë¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡Ê1976Ç¯¡Ë¡¢ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¡Ê1978Ç¯¡Ë¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¡Ê1980Ç¯¡Ë¡¢¿·´´Àþ¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢ÅÅ¼Ö¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÆ°Êª¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²Ö¡¢¶²Îµ¡ÊÀßÄê¤ÏÌÏ·¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë¡¢Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶½Ì£¤ÈÈ¯ÁÛ¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ß¥«¤¬55Ç¯¤â¤Î´ÖÂ©Ä¹¤¯Â¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤â°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î´á¶ñ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ß¥«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Î´Õ¾Þ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¥ß¥Ë¥«¡¼¤¬´ë²èÈ¯Çä¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±ÉÊ¥È¥ß¥«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¿¥¤¥ä¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢ÅÉÁõ¤Ê¤É¤òºÙÌ©²½¤·¤Æ2001Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÏÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÇ½é¤Î°ìÂæ¡ÖÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÊR34¡Ë¡×¤Ï¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍÑ¤Ë¶â·¿¤¬¿·µ¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÉÁõ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡¢¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¼þ°Ï¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤¬¥·¡¼¥È¿§¤Ê¤É¤â¶Å¤Ã¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ß¥«¤ÎÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ
1970Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é10¼þÇ¯¡¢20¼þÇ¯¡¢°Ê¹ß¤Ï£µÇ¯¤´¤È¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥ß¥«¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°é¤Á¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸¶ÅÀ¤Ï1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ã±ÉÊ¥È¥ß¥«¤¬¸¶ÅÀ¡¢ËÜÎ®¤À¤í¤¦¡£
ÅÉ¿§°ã¤¤¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È£±Ëü¼ïÎà°Ê¾å¡¢Îß·×À¸»ºÂæ¿ô¤Ï£·²¯Âæ°Ê¾å¤ÇIT¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´á¶ñ³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
