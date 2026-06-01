高市首相は１日、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談し、米イラン間の戦闘終結に向けた合意が「一日も早く得られることを強く期待している」と伝えた。「この機会をしっかり捉え、最大限の柔軟性を発揮」するよう求め、米国への歩み寄りを促した。会談後、首相が記者団に明らかにした。両首脳の電話会談は、米イラン間の戦闘が始まって以降３回目。首相は、日本を含む全ての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く