卵焼き器を使えば手軽！米粉使用「卵焼き器で作るたこ焼き」
米粉で作る「食パン」は食べ応え抜群！
米粉料理家であり、管理栄養士、アレルギー分野管理栄養士などの資格を持つ中村りえさん。家族の小麦アレルギーがきっかけで知った米粉のおいしさを多くの方に発信しており、米粉レシピのInstagramアカウントはフォロワー13万人以上（2025年11月現在）。
米粉は米を加工して粉末状にしたもののこと。アレルギー対応やグルテンフリーなどのよいとことろがあります。パン作りでは発酵の回数や時間を減らすことができ、ダマになりくいためお菓子作りで粉をふるわなくてもよいというメリットも！
※本記事は中村りえ著の書籍『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』から一部抜粋・編集しました。
■卵焼き器で作るたこ焼き 難易度★ ★ ☆
材料（卵焼き器1個分）
卵… 1個
だし汁… 70ml
長芋（すりおろし）… 50g
米粉… 70g
米油… 小さじ1
ゆでたこ（1cm角に切る）… 40g
小ねぎ（小口切り）… 2本（10g）
〈トッピング〉
ソース… 適量
マヨネーズ… 適量
かつお節… 適量
青のり… 適量
作り方
（1）ボウルに卵を割り入れ、だし汁、長芋を入れて泡立て器で混ぜる。米粉を加えて混ぜる。
（2）卵焼き器に米油を中火で熱し、余分な油をキッチンペーパーで拭き取って1を流し入れる。
（3）手前半分にゆでたこと小ねぎを散らす。3分ほど加熱したら中央をヘラなどで折り目を入れて奥から手前に向かって半分に折り、3分ほど加熱する。
（4）6等分して器に盛り、お好みでソース、マヨネーズをかけ、かつお節、青のりをトッピングする。
＜注意点＞
・大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。mlは容量で、重さ（g）ではありません。重さは材料ごとに異なるため、よくレシピを見て作りましょう。
・米粉は種類によって、性質や調理に必要な水分量が変わります。使用している米粉と同じものを使うと失敗しにくいです。このレシピは『米の粉』（共立食品）を使用しています。
＝＝＝＝＝
【米粉のおかずを作る前に】
米粉のおかずはとっても簡単です。
パン作りやお菓子作りで余った米粉を使うのもおすすめ。
＜材料＞
●卵、溶き卵
卵はMサイズ（約50g）のものを使用しています。「溶き卵…◯g」と記載してあるレシピは卵1個、2個とキリのいい個数で表現できないレシピです。
著＝中村りえ／『米粉365 パンもお菓子もおかずも。』