【Amazon ブラックフライデー】AirPodsやiPhoneなど人気のApple製品が最大19%オフ
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16」
Apple iPhone 16 (256 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
139,800円 → 118,900円（15%オフ）
一眼二役の48MP Fusionカメラで超高解像度の撮影が可能な「Apple iPhone 16 Plus」
Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応
184,800円 → 161,820円（12%オフ）
頑丈なボディとパワフルな高速チップを搭載。「iPhone 15」
撮影がもっと楽しくなる「iPhone 14」
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - ブルー
58,800円 → 49,800円（15%オフ）
一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト
78,800円 → 64,800円（18%オフ）
Apple Intelligenceが作業をサポートしてくれる「11インチ iPad Air」
Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
98,800円 → 79,800円（19%オフ）
シンプルなジェスチャーで操作可能。Apple Magic Mouse
Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応)
10,800円 → 8,900円（18%オフ）
M4 チップを搭載した13 インチMacBook Air
Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
164,800円 → 139,800円（15%オフ）
Apple Intelligence搭載。わずか12.7 センチ四方の「Apple 2024 Mac mini」
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
94,800円 → 84,800円（11%オフ）
その他のセール商品
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, 日本語キーボード - スターライト
148,800円 → 119,800円（19%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります