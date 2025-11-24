【Amazon ブラックフライデー】AirPodsやiPhoneなど人気のApple製品が最大19%オフ

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中からAppleの製品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、気になっている人は早めの購入がおすすめですよ。

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16」

一眼二役の48MP Fusionカメラで超高解像度の撮影が可能な「Apple iPhone 16 Plus」

頑丈なボディとパワフルな高速チップを搭載。「iPhone 15」

撮影がもっと楽しくなる「iPhone 14」

直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」

一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」

Apple Intelligenceが作業をサポートしてくれる「11インチ iPad Air」

シンプルなジェスチャーで操作可能。Apple Magic Mouse

M4 チップを搭載した13 インチMacBook Air

Apple Intelligence搭載。わずか12.7 センチ四方の「Apple 2024 Mac mini」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。