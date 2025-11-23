Æ£°æÁïÂÀ¤Ë11Ï¢ÇÔ¢ª¡È»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÎÅØÎÏ¡É¤Ç2´§¤òÃ¥¼è¡ÄÆ±¶È¥×¥í¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡ÈÆ£°æ²¦ºÂ¤òÅÝ¤·¤¿ÃË¡É°ËÆ£¾¢¤ÎÀº¿ÀÅª¥¿¥Õ¤µ¡ÖÉé¤±¤¿¸å¤Ç¤âÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡¢Âè5¶É¤Ï10·î28Æü¤Ë»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆ£°æ¤Ï¤È¤¤É¤²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¡Ä²¦ºÂÀïÂè5¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡97¼êÌÜ¢¥6°ì¶â¤ÇÆ£°æÅêÎ»¡£½ª¶É»þ¹ï¤Ï¸á¸å8»þ34Ê¬¡£³«»Ï30Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈô¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï11»þ´Ö34Ê¬¤ÎÎÏÆ®¤À¤Ã¤¿¡£
Æ£°æ¤ÏÆÉ¤ßÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡Æ£°æ¤Î¹¶¤á¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼«¤é¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Àµ³Î¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤òÊÖ¤·¤Æ¤Í¤¸¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤È¤Ï¡£¢¥8»Í·Ë¤«¤é¤Î¹¶ËÉ¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ì¾¶É¤Ï1¿Í¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡¢2¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤À¡£¿·Ê¹²òÀâ¤ÎÈÓÅç±É¼£È¬ÃÊ¤¬³§¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£°ËÆ£¤µ¤ó¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¡£Æ£°æ¤Ï²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£°ìÊý°ËÆ£¤Ï¤È¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤ä¡©¡¡¼ª¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡£°ËÆ£¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ë¤È¼ª¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¡¢ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Ç°§»¢¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é´¶ÁÛÀï¤Ë¡£¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿´ÑÀïµ¼Ô¤ÎÂçÀî¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÂÐ¶É¼¼¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÎò»Ë¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¤¨¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶ÁÛÀï¡¢Æ£°æ¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ¡¹²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÐ¤·¤Æ°ËÆ£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤À¡£
¡¡´¶ÁÛÀï¤ÇÆÉ¤ß¶Ú¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯¤ÎÎµ²¦ÀïÂè1¶É¤ä¡¢ºòÇ¯6·î20Æü¤Î±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡£²¿²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤¬ÂÖÅÙ¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±¼èºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´¨¤¤¤Ê¤¢¡£ÃÈË¼¤ÏÄã¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÎäË¼¤Ç21ÅÙ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¾ÂÐ¶É¼Ô¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í½ë¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¢¤½¤ì¤À¤±Ç³¤¨À¹¤ë¾´ý¤À¤Ã¤¿¤·¤Ê¤¢¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¤¢¤Î¢¥8»Í·Ë¤Î¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ£°æ¤¬¡Ö¤½¤¦¤«¡¢ËÜÉè¡Ê¢¥8»Í·Ë¡Ë¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÆÉ¤ßÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£´¶ÁÛÀï¤Ï40Ê¬¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ°ËÆ£¾¢¤¬±Ã²¦¤È²¦ºÂ¤ÎÆó´§²¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë3´ü¤Ç¶åÃÊ¤Ë¾ºÃÊ¤·¤¿¡£
½ª¶É¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î°ËÆ£¿·²¦ºÂ
¡¡2018Ç¯2·î¡¢°ËÆ£»°ÃÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Æ£°æÂÐ¹À¥¾Ï¿ÍÈ¬ÃÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÄ«ÆüÇÕ¾´ý¥ª¡¼¥×¥óÀï·è¾¡¤ÎµÏ¿·¸¤òÌ³¤á¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÁ´´ý»Î»²²Ã´ýÀïÍ¥¾¡¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
Æ£°æÁïÂÀ¤Ë11Ï¢ÇÔ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â°ËÆ£¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡°ËÆ£¤¬2020Ç¯10·î1Æü¤Ë18ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¡Ê10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ç»ÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ£°æ¤Ï²¦°Ì¡¦´ýÀ»¤ÎÆó´§¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÂÐÀï¤Ï2021Ç¯12·î¤Î°ËÆ£¿·¿Í²¦ÂÐÆ£°æÎµ²¦¤ÎµÇ°ÂÐ¶É¡£·ë²Ì¤ÏÇÔËÌ¡£¤½¤ì¤«¤éÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡¢´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¤â¡¢Æ£°æÁê¼ê¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç11Ï¢ÇÔ¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ÇÆ£°æ¤«¤é±Ã²¦¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ã¥¼è¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼Èè¤ì¤ÇÄ´»Ò¤òÊø¤¹¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ±Ã²¦¤òËÉ±Ò¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Æ£°æ¤«¤é2¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¦ËÉ±Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ü¢þ¢þ¡ü¢þ¤È¤¤¤¦À±¼è¤ê¡£¤¢¤È°ì¤Ä¤ÇÇÔÂà¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤«¤é¡¢ºÇ½ªÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë3´ü¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Âè4¶É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢°ËÆ£¤ÏÉé¤±¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤Î¶¯¤µ¤Ï¼õ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¥¿¥Õ¤µ¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤µ¤é¤ËËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤¬Áê¼ê¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç°ËÆ£¤Ï6¾¡4ÇÔ¤À¤¬¡¢¾¡¤Á¤Î¤¦¤Á3¶É¤Ï¸å¼êÈÖ¤Ç¤Î¤â¤Î¤À¡£Æ£°æ¤ÏÀè¼êÈÖ¤ÎÄÌ»»¾¡Î¨¤¬8³ä8Ê¬Ä¶¤¨¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¼õ¤±¤¬¶¯¤¤¤«¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ÎÍâÆü¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿
¡¡ÍâÆü¤ËÅÅÏÃ¤Ç°ËÆ£¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎÌ¤¬ËÄÂç¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£µÞ½ê¤À¤±È´¿è¤¹¤ë¡£
--»Å³Ý¤±¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Öµ²±¤¬Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê44¼êÌÜ¡ËÃ¼¤ËÊâ¤ò¿â¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
--¤È¶â¤ò¼êÈ´¤¤¤¿¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÈô¼Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ²¦¼ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Â®ÅÙÍ¥Àè¤Ç¢¤8È¬¤È¤ò¼êÈ´¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤«¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¢¥5»°Êâ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¹¶¤á¹ç¤¤¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡55¼êÌÜ¤Î1»þ´Ö13Ê¬¤ÎÄ¹¹Í¤Î¤È¤¤ÎÆÉ¤ß¶Ú¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤È¶â¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬·ù¤ß¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¼è¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âËÜÉè¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£70¼êÌÜ¢¤4Æó¶â¤Þ¤Ç¤Ï¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¶â¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢3Æó¤Î¶â¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡ª
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¤¨¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤â¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê88¼êÌÜ¡Ë¢¤5¼··ËÀ®¤ËÂÐ¤·¤Æ¢¥7°ìÎµ¢¤6°ì¶â¢¥6Æó¶â¢¤4Æó¶Ì¢¥5¼·¶ä¤È¡¢¶â¤ò»È¤ï¤»¤ÆµÍ¤á¤í¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¢¤3»Í¶ä¡ª¤È¤¤¤¦¤¿¤À¼Î¤Æ¤Î¶ä¤Ç¢¥3»Í·Ë¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÀä¶ç¡£Æ£°æ¤Ï¢¤3»Í¶ä¤Ê¤ó¤Æ¼ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ1Ê¬¾´ý¤ÎÃæ¡¢°ËÆ£¤Ïæ«¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ²óÈò¤·¤¿¤Î¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤âÆÉ¤ß¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡£
¡ÖËÜÉè¤â¶â¶ä¶ä¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¼«¶Ì¤¬µÍ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡×
¡Ö»Õ¾¢¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×
--Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡ÖÎÉ¤¯»Ø¤»¤¿¾´ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾´ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡¼ª¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÃÆÉ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´Á³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¤Á¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡ÀßÄê¤¬21ÅÙ¤ÎÎäË¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É´¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÄ«¤Ï¾¯¤·´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â21ÅÙÁ°¸å¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¶É¤¬¿Ê¤à¤ÈÁ´Á³µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
--¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡Ê±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡Ë¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Î¾´ý¤¬»Ø¤»¤¿¤«¤Ê¤È¡×Î®¤ì¤¬°¤¤Ãæ¡¢ºÇ½ª¶É¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö»Ä¤ê2¤Ä¤Ç1¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè4¶É¤òÉé¤±¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
--»Õ¾¢¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡©
¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Ë¤Ï¡ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡¢º£Æü¡Ê10·î29Æü¡Ë¤¬»Õ¾¢¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×ºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤Õ¤Õ¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
--º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤¬¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤ÊºÍÇ½¤¬¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯
¡¡¾ï¼±¤äÄêÀ×¤ä¥»¥ª¥ê¡¼¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼ã¤¯¤ÆÍ¥½¨¤ÊºÍÇ½¤¬¤Þ¤Ã¤µ¤é¤ÊÌÜ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¾´ý¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ£°æÀ¤Âå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¡¢Áï¾¢»þÂå¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¡¢2¶¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ£°æ¤¬¼è¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿½½Ç¯¤â¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¼Ì¿¿¡á¾¡ËôÀ¶ÏÂ
¡Ê¾¡Ëô À¶ÏÂ¡Ë