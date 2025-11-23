¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢¥¯¥Þ¤¬µÞ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ÖÂÎÇËÂ»¡Ä¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡©¡¡ÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ½èË¡¤òÊ¹¤¯
¡¡º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ»³¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Ç»³Æ»¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¥¯¥Þ¤ä¥·¥«¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤¬ÆÍÁ³¡¢¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¤³¤ì¤¬¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾»þ¤Ë¡ÖÆ»¸òË¡¡×°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡ÈÉþÁõ¡É¤Ç¤¹¡Ê²èÁü6Ëç¡Ë
¡¡¤â¤·¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î±¿Å¾»þ¤ËÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¼ÖÂÎ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ÇÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎËÒÌîÏÂÉ×ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ï¡Ö¼«Â»»ö¸Î¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤Æ¼ÖÂÎ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¿È¤Ç¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤òÎã¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤Ï½êÍ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤ÏË¡Î§¾å¡Ø¼«Â»»ö¸Î¡Ù¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¶¯À©ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ë¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÂ»½ý¡ÊÊªÂ»¡Ë¤Ï¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Î¡Ø¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¡Ù¡¢¿Í¿È½ý³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Î¡Ø¿Í¿È½ý³²ÊÝ¸±¡Ù¤ä¡ØÅë¾è¼Ô½ý³²ÊÝ¸±¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼²ñ¼Ò¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤¬´ðËÜÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ÎÁ¶â¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï1»ö¸Î¤Ë¤Ä¤5Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¡ÊÌÈÀÕ³Û¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈÀÕ³Û¤¬5Ëü±ß¡¢¼Ö¤Î½¤Íý³Û¤¬100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï5Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢»Ä¤ê¤Î95Ëü±ß¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼²ñ¼Ò¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÊÝ¸±¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤äÅðÆñ¡¢¸Î¾ã¡¢±øÂ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾¤Î½¤Íý¤äÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ø¥Î¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¡ÊNOC¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÁ¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Ö¤Î½¤Íý³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï5¡Á10Ëü±ß¤ÎÌÈÀÕ³Û¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ï¼«Â»»ö¸Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎºÝ¤ËÌÈÀÕ³Û¤òÌÈ½ü¤¹¤ë¡ØÌÈÀÕÊä½þÀ©ÅÙ¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸Êä½þ¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÍøÍÑ»þ¤ËÌÈÀÕÊä½þÀ©ÅÙ¤ä¥Î¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸Êä½þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËÌÈÀÕ³Û¤ä¥Î¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
Q.ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÎºÝ¤ËËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡ÖÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡72¾ò¤Ë¤è¤êÊªÂ»»ö¸Î¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÊó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¶â¡Ê¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¡Ë¤òÀÁµá¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢·Ù»¡¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ø¸òÄÌ»ö¸Î¾ÚÌÀ½ñ¡Ù¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤º¡¢ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¸½¾ì¤ËÌîÀ¸Æ°Êª¤Î»à³¼¤äÉé½ý¤·¤¿¥¯¥Þ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¾¤Î±¿Å¾¼Ô¤ä½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌò½ê¡¢ÊÝ·ò½ê¡¢Æ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤ÎÏ¢Íí¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÆó¼¡Èï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤Î½ÐË×¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡Ê¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡Ë¤Î´ÉÍýÇå½þÀÕÇ¤¡Ê¹ñ²ÈÇå½þË¡2¾ò1¹à¡Ë¡×¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö²áµî¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¤â¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Çå½þÀÁµá¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î±¿Å¾»þ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¾×ÆÍ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡Ö»³Æ»¤Ç¸«ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤òÅÀÅô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÄãÂ®±¿Å¾¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤¹¤°²óÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×