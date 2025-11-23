¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè12Àá ¥Ê¥Ý¥ê vs ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Ê¥Ý¥ê¤È¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü04:45¤Ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Þ¥é¥Éー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Î¥¢¡¦¥é¥ó¥°¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥Í¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥Ç¥±¥Æ¥éー¥ì¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
17Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥Ó¥É¡¦¥Í¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë38Ê¬¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥Ó¥É¡¦¥Í¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë45Ê¬¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Ç¥£¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Î¥¢¡¦¥é¥ó¥°¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£3-0¤È¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥ª¥Í¥¹¥È¡¦¥¢ー¥Î¥ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¡¦¥³¥¹¥Ì¡ÊDF¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥¹¥«¥Þ¥Ã¥«¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
52Ê¬¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥é¥¦¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥é¥Îー¥Ð¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥¹¥«¥Þ¥Ã¥«¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-1¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï75Ê¬¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï59Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Ç¥íー¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢62Ê¬¤Ë¥À¥Ó¥Ç¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¥³¥¹¥¿¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 06:51:08 ¹¹¿·