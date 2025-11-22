カンテレ・フジテレビ系「さんまのまんま おしゃべり万博！開幕ＳＰ」が２１日に放送され、明石家さんまが出演。深夜に国民的俳優から電話を受けた際のエピソードを披露した。

Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」に出演している俳優の小栗旬と韓国人女優のハン・ヒョジュをゲストに迎えた。

小栗と長い付き合いだというさんまは「お前には貸しがあるからな。夜中に呼び出しやがって」。それを聞いた小栗は「ハッハッハッ」と笑った。

さんまは「おととしくらいか。呼び出されて行ったのは」と思い出す。「夜中の１時くらいに、小栗から珍しく電話あったんですよ。なんやろうと思って。さあお風呂入ろうか、寝ようかと思ってる時に電話取ったら『すみませんちょっと話があるんです』って言いよったから、『離婚や』と思って。マジやねん」。小栗は爆笑した。

さんまは「ああ、小栗離婚するわ…。よっしゃ、ひと肌脱いだろう」と覚悟。バーに向かうと「これ（小栗）と藤原竜也がへべれけに酔って『うわ、ほんとに来た』って。はぁ！？」。２０分後に藤原が「帰りまーす」「家近所なんで、眠いんで帰ります」と言って帰ってしまったそう。さんまは「いや、近所やったらゆっくりしていけよ！」とツッコんでいた。