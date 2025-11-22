¡Ú¥¬¥ë¥Ñ¥óºÇ½ª¾Ï¡ÛÀã¸¶¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥Á·ÑÂ³¹â¹»¡×¥ß¥«¤µ¤ó¤ÎÂæ»ì¤â¹ï°õ
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤È¥»¥¤¥³¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥Á ·ÑÂ³¹â¹»¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¡ß¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥Á ·ÑÂ³¹â¹»¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¼õÃí¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¤À¡£
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Àï¼ÖÆ±»Î¤ÎÌÏµ¼Àï¤¬½÷À¸þ¤±¤ÎÉðÆ»¡ÖÀï¼ÖÆ»¡×¤È¤·¤ÆÓÏ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Àï¼ÖÆ»¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¯Âç²ñ¤ËÎ×¤à½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
2017Ç¯¤è¤êÁ´6ÏÃ¹½À®¤Î¡ÖºÇ½ª¾Ï¡×¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥³¡¼¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥Á ·ÑÂ³¹â¹»¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ºÇ½ª¾Ï¡ÙÂè4ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦À¾½»¤ß¤Û¤Î½êÂ°¤¹¤ëÂçÀö½÷»Ò³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É·Ï¤Î³Ø¹»¡¦·ÑÂ³¹â¹»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÏÓ»þ·×¡£Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Àã¸¶¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¡¢¿Ë¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Ë¤Ïº¹¤·¿§¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»þ·×Á´ÂÎ¤Ç·ÑÂ³¹â¹»¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë¤ÏºîÃæ¤ÎÀï¼Ö¤ÎÅ²¡¢12»þ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï·ÑÂ³¹â¹»¤ÎÂâÄ¹¤ÇBT-42¤Î¼ÖÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥ß¥«¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¡£3»þ°ÌÃÖ¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡ØÀï¼ÖÁ°¿Ê¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ò¡¢6»þ°ÌÃÖ¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï·ÑÂ³¹â¹»¤Î¹»¾Ï¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃåÍÑ»þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤»þ·×Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï·ÑÂ³¹â¹»¤Î¹»¾Ï¤È¥ß¥«¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡ÖÀï¼ÖÆ»¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¡×¤Î±ÑÌõ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¹ï°õ¡£
¥±¡¼¥¹¤È¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤ËÅý°ì¤·¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë1ËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¤Ï»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡¢ÏÓ»þ·×¤Ë¤Ï10µ¤°µËÉ¿åµ¡Ç½¤ä¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Áµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤¯¤é¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¹©¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤´¼«¿È¤Ç¥³¥ÞÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢BOX¤Ë¤Ï·ÑÂ³¹â¹»¤Î¹»¾Ï¤È¥»¥¤¥³¡¼¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
BOXÆâÉô¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¡¢³«¤±¤¿»þ¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡ØÀï¼ÖÁ°¿Ê¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÓ»þ·×¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ´Ñ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥Á¤òÃåÍÑ¤·¤¿À¾½»¤ß¤Û¡¢¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¡¢¥ß¥«¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ß¥« ¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥ÁÃåÍÑver. ¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ¡×¡Ö¥ß¥« ¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥ÁÃåÍÑver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥À¡¼¥¸¥ê¥ó ¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥ÁÃåÍÑver. A5¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥¬¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËGIRLS und PANZER Finale Projekt
