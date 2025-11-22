「教師と生徒の不倫事件は、事件になるはずがないんですよ」　50年前の教育現場で横行していた見境のない色恋模様に「思わず絶句」

近年、痴漢や盗撮など、学校や塾の教職員が性犯罪に手を染める報道が後を絶たない。実際文科省によると、令和5年度に性犯罪で懲戒処分・訓告を受けた教職員は320人に上り、さらにその半数の157人は「生徒への性暴力」を理由に処分されている。

しかし、このような情けない実態は今にはじまったことではない。いやむしろ、昔のほうが現代の倫理観では考えられないようなことが平然と行われていた。遅くとも1970年代には、「教職員は聖職ならぬ“性職”」とテレビや新聞で揶揄されていたほどである。

「女教師とPTA会長のダブル不倫」「女生徒の生理日を職員室で大予想」など、昭和ならではのとんでもない話を、『週刊現代』1976年11月4日号の記事を再編集してお届けする。

第1回

校長先生40年めの述懐

「教師と坊主は助平が多いものだと昔からいわれている。先生は女生徒の刺激をうけながら、いつもそれを抑圧していなければならないタテマエだから、ときにそれが爆発するんです。私は教師夫婦の離婚調停を何件も経験したが、いずれもご主人に愛人ができたというケースでしたね」（弁護士・S氏）

しかし、それが“事件”となるのは、きわめて“不運”な場合に限られる。

栃木県の某女子高の校長先生（希望により匿名）は、明快に述べる。

「私の教員生活は40年、うち7年間は女子高の校長ですが、教師と女子生徒の不倫関係というのは、そんなに珍しいことではない。年に一度や二度はあるものです。

問題を起こすのは、体育、美術、音楽などの教師で、英語や数学の教師は非常に少ない。と申しますのは、クラブ活動の関係で、部室で、夜遅くまで、マン・ツー・マンの個人指導を行ううち、魔がさしたというか、衝動的にやってしまうのがほとんどです。

しかし、それらはすべて新聞沙汰にはならなかった。たとえ告訴までいっても、千余の生徒の動揺をおさえるため、教師にも父兄にも助言し、よろしくはからいます。その種の新聞記事を目にすると、よほどその校長は力がなかったのだなと、私などは思います。教師と生徒の不倫事件は、穏便に処すのが普通で、事件になるはずはないんですよ」

ニュースになる痴漢教師は氷山の一角だという背景が如実に伝わってくる話だ。が、この老校長先生の衝動説や倫理観は、いささか、古風なようだ。今様の教室風景は、もっとヒラケチャッテルーー

女子生徒が教師をからかうのが日常茶飯事

「ぽくは2年ほどサラリーマンをやってから教師になったんで、学校っていうのは、はじめはちょっと異様でしたよ」

と埼玉県浦和市の県立高校教師A先生（30）は、教室風景を描写する。

「男生徒がコンドームをふくらませて女生徒をからかうなんていうのはどこにでもあることでしょうが、女生徒が、授業中に机の上にぽんと置いといて先生をからかうんですよ。机の間を歩いて発見して小声で注意すると、大声で『なんですか』とやる。『私はそんなもの知りません。先生は、私だと思うんですか』って喰ってかかる。

私なんか、無意識に股間をかいたりすると、『先生、昨夜、オツトメしたんでしょう』とか、『先生、すこし立ってますよ』なんていうから、授業にならないんですよ」

いまどきのハイティーン、申すまでもなく成熟している。生徒からの挑発が日常なのだ。

挑発するのは、女生徒だけではない。東京都立の高校ではこんな例がある。

ノーブラでミニスカの女教師

英語のB女教師（27）は、顔は十人並以下だが、だからこそか、万事に派手。夏など、ノーブラで、乳首までわかるTシャツに、奥まで拝見できるミニをはき、教壇でしょっ中、足をくみかえる。

「スキャンティだった」とか、「パンティはいてなかった」とか、生徒は言いたい放題なのだ。年輩の男教師が注意などしようものなら、職員室で喰ってかかる。

「やっぱり事件が起きましたよ。7月のある日の放課後、サッカー部の男生徒がB先生にいどみかかった。しかし、どうも発見のされ方がおかしいんです。通りかかった男教師が教室を覗くと、発見されたことを発見したB先生、とたんに大声をあげたんです。同僚教師が通りかからなければ、当然、受け入れちゃったろうともっぱらの評判です」（同僚教師）

石坂洋次郎著の『若い人』の昔から、「先生と生徒といえば、男教師に女生徒のケースがもっとも多い」（医学博士・O氏）のだが、その逆も増えつつあるようだ。

“童貞喰い”なんて、教育の現場ではききたくない言葉もチラホラする。

