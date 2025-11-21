フリーアナウンサー有働由美子（56）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演。この日東京ドームで開催された巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参会したことを報告した。

有働アナは会場の様子や、様々な参列者、言葉など「素敵なお別れの会でした」と言い、自身の服装について「本当に邪魔にならないように、ミニマムな黒の衣装で、スポーツを取材していると、東京ドームは人工芝ですけど、グラウンドを傷つけちゃいけないので、ハイヒールとかは履いていかないんですね。なのでベタ靴で。でもベタ靴の中でもちゃんとしたものをと思って、綺麗にしまっていたものを履いて行った」と説明。

だが、「献花をさせていただいて、まだ待っている皆様もいらっしゃるので、そそくさと行かなきゃと思ったら…長い間置いていた高級な靴だったんですけど、底がはがれていて…ベロって靴の底がめくれてしまって。その靴の底がめくれたことが見えないように、ちょっと足をひきずりながら歩くっていう…。何だか、全部礼を尽くしたのに、そこ失敗したと思いましたけど」と明かした。

その後、底を接着剤でくっつけてラジオ局入りした有働アナは「みなさんシーンとあたたかく見守っていらっしゃるので、靴の底がペロっとなって、“テヘッ”ともできない。本当に…。これ、でも、わりとお高い靴だと思うんですよ。ちゃんと張り替えたのに、張り替えたのがはがれて。“あれっ、つまづいた”と思ったら、ベローンって。まあ、色々起きますね。万全を期したのに」」と苦笑。

それでも「長嶋さんならそれも、“有働さんはもう〜！”みたいな感じで笑っておられるなと思って、写真を振り返りながら“失礼しました”と言ってお別れをしてきた、今日の午前中でございました。本当に長嶋茂雄さんが生きていらっしゃる時に、取材もさせていただいて、お話もさせていただいたことが、こんなに尊い、有難いことかということを、改めて感じさせていただいた一日でございました」と語った。