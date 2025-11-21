¤Ä¤ê³×Åù¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º½Å½ý¡Ä»Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À79ºÐ½÷À¤¬È¯¼ÖÄ¾¸å¤ËÅ¾ÅÝ ¼ó¤Î¹ü¤ÈÏ¾¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Ç21ÆüÄ«¡¢»Ô¥Ð¥¹¤¬È¯¼Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¹âÎð½÷À¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¼ó¤Î¹ü¤Ê¤É¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤¹¤®¡¢Ì¾Åì¶è¤Î¼ãÍÕÂæ¤Î¥Ð¥¹Ää¤«¤é¾å¼Ò¹Ô¤¤Î»Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À79ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢È¯¼ÖÄ¾¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¤Ä¤ê³×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ó¤Î¹ü¤ÈÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾¼ê(70)¤ÏÈ¯¼Ö¤ÎÁ°¡¢½÷À¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸òÄÌ¶É¤Ï¤Ä¤ê³×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¤è¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
