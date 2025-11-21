¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡©¡×²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ëÏ·½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡È1²ó3Àé±ß¤ÎÇä½Õ½÷À¡É¡Ä°ì¿ÍÌ¼¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤âÏ·½÷¤¬¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾×·âÍýÍ³
¡¡¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÄ«¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ëÏ·½÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î°ì¸À¨¡¨¡¡£ÎÁ¶â3000±ß¡¢¡È¹âÎð¤¿¤Á¤ó¤Ü¡É¤È¤·¤ÆÏ©¾å¤ËÎ©¤Äµ×Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ÈÄí¤Î¤¢¤ëÊì¿Æ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î³¹¤Ç¡ÈÏ©¾å¤Î¿ÍÀ¸¡É¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡¼¾×·â¼Ì¿¿¡¼¡Õ¡Ö¥·¥ï¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥Ï¥À¥«¡×¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â60ºÐ°Ê¾å¡Ä¿·½É¤Ç¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤òÂ³¤±¤ë¡ÈÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÏ·½÷¡É
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¹âÌÚ¿ðÊæ»á¤ÎÊ¸¸Ë¡Ø¥ë¥Ý ¿·½É²ÎÉñ´ìÄ® Ï©¾åÇä½Õ¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éËÜ¹Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼30Ç¯¤âÎ©¤Á¤ó¤Ü¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡½¡½¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¢¡¢¡¢¡
30ºÐ¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Ë
¡¡ÂçºåÀ¸¤Þ¤ìÂçºå°é¤Á¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢20ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Æ°ì½÷¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿µ×Èþ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢É÷Â¯¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬É×¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¸¤¤¤ÈÉâµ¤¤òÍýÍ³¤Ë24ºÐ¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¤È¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¼ãÀì¤ÎÈ¢·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤Îµ²±¤¬Û£Ëæ¤ÇÀµ³Î¤Ê»þ´ü¤Ï¤ï¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¼ÂÆþ¤ê¤òÆÀ¤Æ¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ôÇ¯¸å¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ç¡¢30ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÇÀô¤Î¹¾ì¤ÇÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤âµÒ¤â¼ã¤¤»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Û¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Àô¤Î¹¾ì¤ÏÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÃÏ²¼³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥óÄ´¤ÎÊ®¿å¤òÌÜ°õ¤È¤·¤¿ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£2021Ç¯¤Ë°ìÀÆÅ¦È¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ17¡Á64ºÐ¤Î½÷À61¿Í¤¬Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê³¹¾«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤â¤¤¤¤Ê¤êÏ©¾å¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£Â¾¤Ë¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡µ×Èþ¤µ¤ó¤¬60ºÐ°Ê¾å¤À¤È²¾Äê¤·¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢»þ´ü¤Ï1993Ç¯¤´¤í¡£¤ª¤ê¤·¤â²¤½£¤Ç¤ÏEU¤¬ÀßÎ©¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï²þÀµÉ÷Å¬Ë¡»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ëÇÉ¸¯·¿É÷Â¯Å¹²ò¶ØÁ°¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ÆÏ·¤¤¤â¼ã¤¤âÉ÷Â¯¤ÇÆ¯¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ä¤ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç½Õ¤òÇä¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ×Èþ¤µ¤ó¤Ï»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀô¤Î¹¾ì¤Ç¤Ï1Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÂÐ²Á¤òÆÀ¤ÆÃË¤¿¤Á¤ËÊú¤«¤ì¤¿¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö2¡¢3Ëü¤ÇÇä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê³¹¾«°ìËÜ¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£É÷Ï¤¾ì¤Ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÀÜµÒ½Ñ¤Ï¡¢Ï©¾å¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ø¥ë¥¹·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤â¤Ã¤È³ä¤Î¤¤¤¤»Å»ö¤òµá¤á¤Æ¾åµþ¤·¤ÆÅìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¤Î¿¦¤Ê¤É¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´ó¤ëÇ¯ÇÈ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤º¡¢¤½¤ì¤âÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
Î©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡Åìµþ¤Ç»Å»ö¤Ë¤¢¤Ö¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿Àô¤Î¹¾ì¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤¿»þ´ü¤ÏÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·Âçµ×ÊÝ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£·Ð¸³¤Î¤È¤¤Ë³¦·¨¤ò×Ç×Ó¤¦¤Ê¤«¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¸¥¢¤ÈÂçµ×ÊÝ¸ø±à°ìÂÓ¤Ç¤ÎÇä½Õ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤¬40ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¤ËÌ¼¤ÏÀ®¿Í¤·¤Æ¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³èÈñ°Ê¾å¤Ë²Ô¤°ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤í¤ó¡¢¤â¤¦¤½¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë³«¶È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃµ¤»¤Ð½Ï½÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÉñÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤ä¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ãë¤Î°ìÈÌ¿¦¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤¢¡¢Ä¹¤¯¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç»¨ÇÄ¤µ¤¬¡¢Èá»´¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×Èþ¤µ¤ó¤ÎÇä½ÕÃ±²Á¤Ï¤Ò¤È¤êÆ¬3Àé±ß¤«¤é5Àé±ß¤Ç¡¢¤ª¤è¤½Çä½Õ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÆÀ¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥·¤Ê¤Û¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Ï¤¿¤Ã¤¿Àé±ß¤ÇÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¨¡¨¡¤Þ¤ë¤ÇÈ³¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡Çã¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÇäÃÍ¤¯¤é¤¤¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤ÇÎä¤ä¤«¤·µÒ¤¬¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂçÄÍ¤¢¤¿¤ê¤Î·ã°Â¥Ô¥ó¥µ¥í¤ÎÈ¾ÃÍ¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¤½¤Î°Â¤µ¤«¤é¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤·¡¢¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ä»¨µï¥Ó¥ë¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç¥Õ¥§¥é¤ä¼ê¥³¥¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤í¤ó¡¢5Àé±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ïÏ¢µÒ¤â¤¤¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤ä¤Ï¤ê½÷ÀÀìÍÑ¥µ¥¦¥Ê¤«¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Êë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¥Ñ¥È¥í¥ó¤á¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡¢½»µï¤À¤±¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¼èºà¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Í¤¨¡¢µ×Èþ¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¡£¤É¤³¤Ëµ¢¤ë¤Î¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¿©¤â¤½¤³¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌµÎÁ¤Î¤â¤Î¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ë¿¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢ËèÆü¤½¤³¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ×Èþ¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤¿ËÍ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ì¥Ó¤â¸«ÊüÂê¤Ç¡¢¥¿¥À¤Ç°û¤ßÊª¤ä·Ú¿©¤Ë¤â¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¡£´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¡×¤Ç¡¢ÉÏº¤ÁØ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥Í¥Ã¥ÈÆñÌ±¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÉâÀ¤Î¥¤ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆñÌ±¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤È¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¹âÌÚ ¿ðÊæ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë