TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の公式SNSで、阿部亮平の“ヘルメット＆サングラス”姿のオフショットが公開された。

【写真】安全ベスト＆ヘルメット姿でもかっこいい阿部亮平／過去には米ピクサー・アニメーション・スタジオ本社の“禁止エリア”に潜入した阿部

■阿部亮平が国家的プロジェクトの“立入禁止エリア”に初潜入

11月21日19時から放送される『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルは、「立入禁止企画」「未成年の主張」の2本立て。阿部はROLANDとともに、一般人は踏み入ることができない“立入禁止エリア”に潜入する人気企画の第6弾として、国家的プロジェクト“リニア中央新幹線”の裏側に初潜入する。

公開されたオフショットは「立入禁止企画」の撮影現場で撮ったもので、阿部は、黒スーツの上からオレンジの安全ベスト、頭にヘルメットを着用し、サングラスをかけた姿で、“立入禁止エリア”をバックに堂々を足を広げて佇んでいる（1枚目）。3枚目は、安全ベストやヘルメットを着用する前のスーツ姿で立っている阿部を遠くから捉えたシュールなショット、4枚目は、前回に引き続き参戦する、“新幹線が大好き”な天才子役・佐藤大空がサングラスを逆さに掛けた愛くるしいショット、5枚目はROLANDにぶら下がる佐藤大空とその様子を見守る阿部のバックショットとなっている。

SNSには、「阿部ちゃんのサングラス姿がさまになってきた」「本当スタイル良いな～」「ヘルメットかぶってもかっこいいって何」「治安悪めな感じ最高」「カリスマな佇まい」「最後の写真良すぎ！」「グラサンに黒スーツまじに似合ってるカッコよすぎ」などの声の他、「この立入禁止企画大好き」「Rolandさまと阿部さんの尊い絡み、楽しみ」「大好きなトリオ」「久しぶりの立ち入り禁止エリア楽しみすぎる」など、放送を楽しみにしているファンの声も多く見られる。

■写真：過去には米ピクサー・アニメーション・スタジオ本社の“禁止エリア”に潜入した阿部亮平