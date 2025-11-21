この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

生活に役立つメンタルヘルス（精神科医・臨床心理士・公認心理師）“うつ病の悪化サインを見逃さないで”と警鐘

生活に役立つメンタルヘルス、「いじめ加害者は心が弱い人」と断言 歪んだ正義感と家庭環境の影響を解説

生活に役立つメンタルヘルス、「ながら食い」や「衝動食い」はADHD特有の行動と指摘！食事の特徴を徹底解説

チャンネル情報

このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/