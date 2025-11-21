精神科医が指摘【クリスマスが近づくにつれてうつになる・アニバーサリーうつとは？】
「アニバーサリーうつ【記念日反応】【誕生日、クリスマス、年末年始】」と題した最新動画で、精神科医・臨床心理公認心理師の生活に役立つメンタルヘルスが“アニバーサリーうつ”について分かりやすく解説した。発言者は、誕生日やクリスマス、正月などの節目の日が近づくと悲しくなる現象について、「記念日反応とかアニバーサリー反応と呼ばれ、誰にでも起こる心の正常な反応です」と紹介。うつ病を抱える人が特にその影響を受けやすい現象について語った。
動画内では、「必ず毎年やってくる記念日が、実はポジティブな意味ばかりとは限らず、過去を後悔したり現状に失望してしまうきっかけにもなりうる」と説明。特に、「社会の見えないルールや『こう過ごすべき』という空気が記念日をより苦しいものにしてしまう」との見解を述べた。その上で、「年齢や年収、結婚のタイミングなど、人それぞれで良い。社会の空気に合わせる必要はない」と強調。「人は人、私は私です」と、他人と自分を切り離して考えることの重要性を訴えた。
また、「発病した時の季節や出来事を思い出して苦しい気持ちになる人もいますが、回復とともに辛さは薄れていきます」「誕生日が苦痛なのは無価値観といううつ病の症状であり、治療を続ければ改善できます」ともコメント。アニバーサリーうつは永遠に続くものではなく、「その日が過ぎれば必ず回復に向かう」とし、落ち込んだ時は「無理に元気を出そうとせず『やり過ごすこと』が重要」とアドバイスした。
最後に、「記念日が近づいたら『アニバーサリーうつがやってきた』と名前をつけて、気分に巻き込まれないことが大切」「時間が過ぎれば辛かった記憶も少しずつ消え、新しい出会いがきっと増えていく」と励ますメッセージで動画を締めくくった。
