「貫禄のある若者にインタビュー」と題した動画で、25歳のバンドマン・お兄さんが登場。ライブハウスのスタッフを務めながら、音楽活動や日常のリアルについて語った。冒頭では、今の仕事を選んだ理由について「音楽好きだってのが一つあったのと、自分でもバンドやってて勉強になるかなみたいなのもあって選んだ」と率直に明かしている。



お兄さんは「どうかカッパと発音してくださいっていうバンドでノープールっていう」と自身のバンド名を紹介。シフト制で働いており、「月によってバラバラなんですけど10ちょっと」と給料事情もオープンに語った。また、どんな音楽が流れるのかという質問には「オアシス大好きですね」と笑顔を見せ、好きな楽曲には「マスタープラン」を挙げるなど、音楽への深い愛着が伺える。



仕事の中で大変なことについては「とにかく忙しいです。お店の中だけで10キロとか歩きます」とスタッフの苦労も吐露。「スタッフだけで何から何まで全部やるんで」と、多忙な現場の様子を明かした一方で、「何に使うんですかお金は？」の問いには「それこそオアシスのセンスとか」と音楽関連の趣味を優先している様子も印象的だった。



将来の夢を聞かれると、「楽しいことを続けて生きる人生がいいなっていうところですかね」と飾らない言葉で語ったお兄さん。動画の締めくくりでは、音楽とともに自分らしい人生を大切に歩みたいという前向きなメッセージを残していた。