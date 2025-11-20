折りたためて、たっぷり入る。アウトドアにも街にも馴染む32リットル【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場中‼
肩にかけて、軽やかに。記念刺繍が映える、特別なキャンバスバッグ【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場!
ロゴスパークのバッグは、コミック「PEANUTS」誕生75周年を記念して登場したオリジナルモデル。 1950年代初頭のヴィンテージ感あふれるアートを刺繍であしらい、アウトドアの世界観にマッチするデザインに仕上げた。カラーはブラックとホワイトの2色展開。
容量約32リットルの大容量設計で、ピクニックやアウトドア、旅行、買い物など幅広いシーンに対応。
ソフトなキャンバス生地を使用しており、使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できる。ハンドルは肩がけできる長さで、持ち運びも快適。
総重量約266グラムと軽量で、デザイン性と機能性を兼ね備えた記念モデルとして、日常使いにも特別なギフトにもふさわしい一品だ。
