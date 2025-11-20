◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

１９年大会覇者で今季国内ツアー６戦目の参戦となった渋野日向子（サントリー）は「ぎっくり首」のため、１２ホール終了後に棄権した。

前半の１１番で１メートルのバーディーパットを外したが、１２番パー３で１メートルに寄せてバーディーを奪取。だが、１３、１４番で連続ボギーとし、１７、１８番で再び連続ボギーをたたき、３オーバーで前半を折り返した。後半の１２番でトリプルボギーをたたいて６オーバーの８８位と落とした後、途中棄権した。

渋野はクラブハウスに引き上げた後、取材に応じなかったが、渋野のマネジャーが経緯を説明した。

この日のスタート前の練習でウェッジ、アイアンとショットした後、「ドライバーを打った瞬間にぎっくり首になった」と明かした。その後、針治療やマッサージなどを施し、首にテーピングを巻いてスタートしたが「ほとんど自分のスイングができる状態ではない中で前半９ホールを終えた」という。

３番のティーショットを右に大きく曲げてＯＢとしてトリプルボギー。マネジャーは「本人も全然振れない状態にある。『自分は続ける』と言ったけど、キャディーさんと選手とで相談して棄権した」と説明した。

マネジャーは渋野のコメントを代弁する形で「非常に楽しみにしていた大会で、昨日まではショットは非常に良い状態で、パッティングが入ればと話してた。非常に残念がっているし、大会にご推薦いただいた責任感があったので、今日はやり切ると話していた。これからのこと、今の状況、気持ちの面も考え、キャディーさんと相談した結果、棄権という形を取らせていただきました」と話した。

渋野は前週、米ツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）で予選落ちし、今シーズンを終えた。年間ポイントランキングは１０４位。準シード圏の１００位以内に入れなかった。

来季米ツアーに向けてより高い出場優先順位のカテゴリーを得るため、１２月の最終予選会（４〜８日、アラバマ州）に出場する予定。今後は状態を見ながら、最終予選会に向けて状態を上げていく。