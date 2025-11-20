Amazon ブラックフライデーでApple Watch Series 10がお買い得価格に【21日0時から】
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
Apple Watch Series 10も先行セールから登場予定。気になっていた人はお見逃しなく！
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
常時表示Retinaディスプレイと軽量ボディ
Apple Watch Series 10は、常時表示Retinaディスプレイを搭載しており、手首を上げなくても時間や通知、ワークアウト進捗などを確認可能。アルミニウムケースは軽量かつ耐久性に優れ、日常使いでもストレスなく装着できます。42mmケースと46mmケースの両方で画面領域が広く、文字盤情報が見やすい点も魅力です。
搭載チップは最新のS10 SiP。アプリ起動や画面スクロール、通知切り替えがよりスムーズになり、ワークアウト中や外出先での操作もストレスを感じにくくなっています。
より多機能なセンサーで体調チェック
心電図アプリで利用する電気心拍センサーや血中酸素濃度センサー、さらに皮膚温センサーも搭載。月経周期を理解したり、過去の排卵を推定することもできます。
高い心拍数や低い心拍数の通知、不規則な心拍リズム検出機能もあり、日々の健康管理をApple Watchひとつでサポートしてくれる点は、シリーズを重ねるごとに進化しています。
毎日を支えるパワフルなアクティビティパートナー
Apple Watch Series 10は、日々のあらゆる動きを記録し、自分専用のフィットネスパートナーとして活躍します。「アクティビティリング」で立ち時間、運動時間、消費カロリーを直感的に確認できるほか、ワークアウトアプリでは幅広い種目に対応した先進的な測定値をチェック可能。トレーニング負荷も記録できるため、ワークアウトの強度管理やレベルアップの目安になります。
また、水深や水温を計測できるセンサーを搭載しているため、スイミングはもちろん、サーフィンやスキューバダイビングなどウォータースポーツやアウトドアシーンでも安心して活用できます。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
