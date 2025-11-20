NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。11月21日放送の第40話では、ヘブン（トミー・バストウ）の生徒たちとクイズ大会が行われる。

参考：柄本時生、『ばけばけ』起用の理由は“裏の顔”の説得力？ “できないスキップ大会”秘話も

トキ（髙石あかり）がタエ（北川景子）を訪ねて稽古の再開をした第39話。

第40話では、スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブンにバレてしまう。ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかと話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。錦織たちにトキも交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。

主人公・松野トキを髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じるほか、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックスらがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）