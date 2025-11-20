【もう介護用品じゃない】健康な40代が電動ベッドを選ぶ「未来への投資」という賢い選択

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「介護用品」だけじゃない

進化する電動ベッドの新しいかたち

「電動ベッド」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか？

「電動リクライニングベッド（以下、電動ベッド）＝介護用品」と考えるかもしませんが、近年はデザイン的にも、機能的にも、健康な人が日常使いできるタイプが続々と登場してきています。

日常使いを考えたサイズと、自由なマットレス選び

通常シングルサイズのベッドは横幅100cmですが、介護用品の電動ベッドはシングルサイズで幅90cm前後とやや狭めでした。それは、両サイドに転落防止用のサイドレールやハンドレールなどを取りつけるスペースが必要だからです（介護用に用いられる電動ベッドは、要件を満たすと消費税が非課税となります）。

けれど、目的を介護に絞っていない近年の電動ベッドには、シングルで横幅100cmのものも登場しています。かつては専用マットレスしか置けませんでしたが、ほかのベッドフレームと同じように、汎用タイプのマットレスが使用できるように進化しているのです。

世代を超えて選ばれる、その魅力とは

電動ベッドの主流は「2モーター型」です。前後2か所にモーターがあり、リモコン操作で上半身と下半身を好きなリクライニング角度で支えてくれます。

私たちの店でも、40〜50代のご夫婦が「使いやすいし、もし将来介護が必要になっても役立ちそうだから」という理由で購入されるケースが増えてきました。若い世代でも「ハイテクで近未来的だし、楽チンそう」といった理由で購入を検討される人もいます。

