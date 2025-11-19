東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され、重傷を負った事件。JNNは事件の一部始終がわかる記録を入手し、男が2時間半ほど前からビルとビルの隙間で犯行の機会をうかがっていたことがわかりました。

今月16日、港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で、音楽イベントに出演予定だった40代の女性が男に腹などを刃物で刺され、重傷を負った事件。JNNの独自取材で、事件前後の詳しい状況がわかってきました。

午前8時ごろ、自転車に乗った男がビルの前を通り過ぎます。そして2度、ビルに出入りした後、隣のビルとの隙間に身を潜めます。その後、2時間半にわたって隙間に隠れたり離れたりしながら犯行の機会をうかがっていたことがわかりました。

記者

「事件現場となったビルの入り口です。隣のビルに歩いていきます。ビルとビルの間には隙間があります。このビルの隙間から男が入り口の様子をうかがう姿が確認されたということです」

そして、午前9時40分すぎ。男は隠れていた場所からビルの入り口へ。カバンからスプレー缶を取り出し、出演者の情報を紹介する掲示にバツ印を書きます。

およそ40分後の10時20分ごろ、女性が知人の男性とともに現場に到着。男は手袋をはめ、ビニール袋を靴にかぶせながら、2人がビルの前で話している様子をうかがっていました。

そして10時24分、女性と男性がビルの中へ入ります。男は、男性がビルから1人で出てきたのを確認してビルの中へ。地下1階に下り、女性を刺したとみられます。

およそ30秒後。男はビルから出てきて、南へ走り去りました。現場から走り去る際、男の右足にかぶせていたビニール袋が脱げ落ちたとみられていて、警視庁はこのビニール袋を押収しています。

現場から走り去った男は自転車に乗り、港区青山の方面へ逃走。JNNが入手した3つの防犯カメラ映像では、男はいずれも黒っぽい上着を着ています。

捜査関係者によると、男は、逃走の途中で着替えたか、重ね着をしたのか、上着が黒から青っぽい色に変わっていたということです。

警視庁は計画的な犯行とみて、男の行方を追っています。