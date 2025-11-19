雑貨および家電などを手がけるBRUNO（ブルーノ、東京都新宿区）は、「ポケットモンスター」のキャラクター「イーブイフレンズ」デザインの「コンパクトホットプレート」などのキッチンアイテム各種を2025年11月21日に発売する。

「エーフィ」をあしらったブレンダーなどラインアップ

「イーブイ」とその進化形「イーブイフレンズ」デザインのキッチンアイテムが登場する。

「イーブイフレンズ コンパクトホットプレート」は、イーブイをイメージしたブラウンカラーで、鋳物ホーロー風デザインを採用。

付属のパンケーキプレートを使えば「イーブイ」「シャワーズ」「サンダース」「ブースター」「エーフィ」「ブラッキー」の焼き目が付いたミニパンケーキが作れる。そのほか平面プレート、たこ焼きプレート、木べらなどが付属する。

価格は1万7600円（以下全て税込）。

「イーブイフレンズ マルチスティックブレンダー2」は、エーフィをあしらったパープルカラーを採用。つぶす・混ぜる・刻む・砕く・泡立てる、の1台5役で、料理のほかスムージーやカフェドリンク、ホイップクリームなどのメニューも手軽に作れる。

電子レンジ対応のチョッパーボトルとブレンダーカップが付属し、下ごしらえから加熱調理まで対応する。一部パーツは食洗機に対応し、手入れもしやすい。

価格は8250円。

このほか、「ブラッキー」デザインの「イーブイフレンズ ホーローケトル 1.6L」（6380円）、「リーフィア」「グレイシア」「ニンフィア」デザインの「イーブイフレンズ 蓋つきステンレスマグ short」（全3種、各2420円）も同時発売する。